Insólito operativo en la cordillera, cerca de la frontera con Chile: gendarmes caminaron 3 kilómetros en la nieve

Gendarmería llegó hasta el campamento tras una investigación de varios meses. Qué encontraron en el alojamiento ubicado en plena montaña.

Gendarmería Nacional allanó un campamento y realizó un insólito operativo en plena montaña. El operativo se realizó en una zona cordillerana cercana a un paso internacional con Chile . Por las intensas nevadas, los efectivos debieron recorrer a pie unos tres kilómetros hasta llegar al complejo.

Los gendarmes llevaron adelante un operativo y llegaron hasta los 2.420 metros sobre el nivel del mar.

Según informaron, una investigación que se extendió durante tres meses permitió reunir distintas pruebas y elementos que apuntaban a un presunto ingreso irregular de vehículos de origen extranjero. Con la información obtenida, pudieron avanzar con el procedimiento judicial y localizar el lugar donde se encontraban las motos de nieve .

Debido a las intensas nevadas, los gendarmes debieron abandonar los vehículos mediante los cuales se estaban dirigiendo hacia el Complejo Turístico y realizar una travesía de tres kilómetros a pie por el terreno cordillerano.

Motos de nieve traídas del extranjero de manera ilegal

Una vez en el campamento, ubicado en la base del Cerro Campanario, Mendoza, los uniformados y la Delegación V.A.N.T. (Vehículos Aéreos No Tripulados) de la Policía, lograron secuestrar cuatro motos de nieve de origen extranjero que no contaban con la documentación del correspondiente aval aduanero junto a otros elementos de interés para la causa.

El Magistrado Interviniente ordenó el secuestro de los vehículos y el labrado de las actuaciones correspondiente.

En este contexto, informaron que las actuaciones se iniciaron durante 2025 y, con el avance de la investigación se profundizó sobre la procedencia de los vehículos, su situación registral y el uso que se les habría dado en torno al alojamiento de montaña ubicado en inmediaciones de la frontera con Chile.

Los investigadores señalaron que para poder ubicar a las motos, trabajaron con drones que les permitieron ampliar el campo de observación, reconocer lugares de difícil ingreso y sumar información.

El allanamiento fue ordenado por el Juzgado Federal de Garantías de San Rafael y con la Intervención de la Sede Fiscal Descentralizada de esa localidad tras una denuncia por infracción al Artículo 863 de la Ley del Código Aduanero (22.415).

El magistrado interviniente ordenó el secuestro de los vehículos, de los objetos de importancia para la causa y la imputación para los responsables del complejo.

Cómo sigue la investigación

Los tres dueños del complejo turístico Real del Pehuenche serán sometidos a una audiencia este jueves o viernes para verificar si las motos fueron traídas desde Chile. En caso de confirmarse la culpabilidad de ellos, podrían recibir penas de hasta 8 años de prisión, por infracción al Código Aduanero.

El complejo está cerca de la Ruta Nacional 145 (kilómetro 145), al pie del cerro Campanario y a 2.420 metros de altura, cerca del paso Pehuenche en Malargüe, Mendoza.

Se trata de un refugio de montaña sustentable con domos geodésicos montados sobre decks, equipados con energía solar y comodidades de bajo impacto ambiental.