Cuenta regresiva para los vuelos que unirán Neuquén capital con Chos Malal y Chapelco

Las nuevas conexiones ampliarán las alternativas para viajar dentro de la provincia y potenciarán el turismo de cercanía. Los pasajes pueden adquirirse a través de la web.

Faltan pocos días para que Neuquén sume nuevas conexiones aéreas entre sus regiones. El lunes 14 de septiembre, American Jet pondrá en marcha los vuelos entre la capital provincial y Chos Malal , mientras que el martes 15 comenzará a operar la ruta entre la ciudad de Neuquén y el aeropuerto Chapelco, en San Martín de los Andes.

El inicio de los servicios permitirá recuperar la conectividad aérea regular con el Alto Neuquén y ampliar las opciones para llegar a los Lagos del Sur.

La programación incluye dos frecuencias semanales a Chos Malal. Estas son los lunes y jueves. También hay tres frecuencias a Chapelco, que son los martes, jueves y sábados. Con trayectos de entre 45 y 50 minutos, las nuevas rutas facilitarán los desplazamientos de residentes y visitantes e impulsarán el turismo dentro del territorio provincial.

Pasajes y consultas

Quienes quieran programar su viaje pueden acceder al sistema de reservas desde la página de American Jet, donde también encontrarán información sobre equipaje, documentación y condiciones de viaje. La compañía dispone, además, del correo reservas@americanjet.com.ar para consultas.

Días y horarios

Los lunes, el servicio hacia Chos Malal saldrá de Neuquén a las 10 y llegará a las 10:50. El regreso será a las 11:20, con arribo a las 12:10. Los jueves, partirá a las 13:10 y llegará a las 13:55; la vuelta será a las 14:25, con llegada a las 15:10.

Para Chapelco, las salidas serán los martes, jueves y sábados a las 10, con llegada a las 10:50. El regreso partirá a las 11:20 y arribará a Neuquén a las 12:10.

Inversión para conectar las regiones

El regreso de los vuelos a Chos Malal fue anunciado por el gobernador Rolando Figueroa durante el aniversario de la ciudad. Su puesta en marcha fue precedida por la rehabilitación del aeródromo, que incluyó trabajos en la pista, la terminal y la iluminación.

En Chapelco, la Provincia también amplió la terminal e incorporó espacios para pasajeros, locales comerciales y oficinas operativas. Estas inversiones generan condiciones para ampliar los servicios aéreos y acompañar el desarrollo turístico y económico regional. Ambas intervenciones forman parte de las acciones provinciales detalladas en el anuncio de las nuevas rutas.

Para consultar disponibilidad y comprar pasajes, las personas interesadas pueden ingresar a la web de American Jet.