Paro en aeropuertos de todo el país durante desde este jueves: demoras y cancelación de vuelos

La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) inició este jueves una serie de paros, movilizaciones y asambleas.

La medida de fuerza involucra a los empleados de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC).

En las últimas horas se anunció una medida de fuerza por parte de trabajadores de ATE que afecta desde este jueves a distintos aeropuertos en todo el país, provocando demoras y cancelaciones de vuelos.

ATE anunció un paro durante 48 horas en más de 27 aeropuertos de todo el país. Entre las estaciones aéreas involucradas, aparecen el aeropuerto Internacional de Ezeiza , como así también Aeroparque.

“Si no se abre una instancia de diálogo, el conflicto se va a profundizar”, advirtieron al Gobierno Nacional desde el gremio.

La medida de fuerza involucra a los empleados de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) y tendrá lugar este jueves 3 y viernes 4 de septiembre.

La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) detalló que habrá paros, movilizaciones y asambleas en dos franjas horarias diarias durante estas dos jornadas: de 9 a 12 horas y de 18 a 21 horas. Durante esos períodos, únicamente quedarán garantizados los vuelos sanitarios, humanitarios, de traslado de órganos y oficiales.

Entre los principales planteos figura la apertura de la paritaria sectorial y la incorporación a los salarios de aumentos correspondientes a conceptos extraparitarios acordados previamente. El sindicato también reclama mayores recursos para sectores considerados estratégicos.

Fuera de las franjas establecidas, las operaciones continuarán con normalidad, pero los pasajeros con vuelos previstos en esos lapsos podrían enfrentar demoras, reprogramaciones o cancelaciones en los servicios comerciales.

Cuál es el reclamo de los trabajadores

La modalidad de la medida fue comunicada previamente a la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social para que las empresas y los distintos actores del sector puedan tomar previsiones frente a eventuales cambios en las operaciones.

El gremio afirma que existe una acumulación de incumplimientos por parte del gobierno. Señalan que desde enero las autoridades no han abonado adicionales salariales acordados en paritarias, y la negociación sectorial sigue sin reabrirse. Además, detallan que hay un deterioro sostenido de las condiciones laborales y el desfinanciamiento de áreas operativas y de fiscalización en los aeropuertos del país.

“Los salarios se encuentran absolutamente deteriorados y no se corresponden con las altas responsabilidades que se ejercen en el sector. Además, todos los días las condiciones laborales empeoran”, advirtió Rodolfo Aguiar, Secretario General de ATE Nacional.

“Desde enero, el Gobierno viene incumpliendo con los acuerdos paritarios y además ha desfinanciado las áreas operativas y de fiscalización en todos los aeropuertos”, explicó.

Y también responsabilizó a las autoridades por las consecuencias de la medida de fuerza: “Si se producen demoras o cancelaciones, no será por culpa de los trabajadores. Hemos comunicado la medida de fuerza con suficiente antelación para que el Gobierno pudiera responder a cada una de nuestras demandas y eso hasta ahora no sucedió”, dijo.

El sindicato remarcó que los trabajadores perdieron cerca del 40 por ciento del poder adquisitivo desde que Javier Milei asumió el gobierno, mientras que la situación de los empleados de ANAC es similar.

El Sindicato también alertó que la obra millonaria para la refacción y ampliación del Aeropuerto Internacional de Ezeiza, sin la actualización de partidas en el área, puede afectar de manera negativa a los trabajadores y pasajeros por no contar con las herramientas necesarias para su ejecución.