Por qué ATE levantó el paro de dos días en los aeropuertos de todo el país

El paro iba a comenzar a las 9 de la mañana de este jueves. Incluía además asambleas y movilizaciones.

La medida de fuerza involucraba a los empleados de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC).

En el momento que estaba por iniciar el paro de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), los trabajadores comunicaron que se decidió levantar la medida de fuerza debido a la discusión sobre la esencialidad del servicio.

El paro iba a comenzar a las 9 de la mañana de este jueves y tenía previsto continuar mañana viernes en aeropuertos de todo el país.

La medida de fuerza involucraba a los empleados de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC).

El gremio había anunciado que estaban previstos paros, movilizaciones y asambleas en dos franjas horarias diarias durante estas dos jornadas: de 9 a 12 horas y de 18 a 21 horas. Todo esto finalmente fue suspendido.

Por qué levantaron el paro en los aeropuertos

Marcelo Belelli, coordinador nacional de ATE-ANAC (Administración Nacional de Aviación Civil), informó que el sindicato le exigió al Ministerio de Trabajo convocar a una audiencia para definir cómo es el pedido del Gobierno para sostener al menos el 75% de las prestaciones aéreas durante las franjas afectadas.

La tercera jornada del paro de controladores que se llevó a cabo el martes, provocando gran cantidad de cancelaciones y demoras.

“Luego de una reunión con el equipo jurídico de ATE nacional y los coordinadores de la mesa nacional de autoridades de ANAC de todo el país hemos resuelto posponer momentáneamente el inicio de las medidas de fuerza”, indicó.

Y explicó que decisión fue en consecuencia de “definir de forma urgente, exigirle al Ministerio de Trabajo convocar a una audiencia para definir las acciones de esencialidad que el Gobierno nacional plantea”.

La medida iba a alcanzar más de 27 aeropuertos de todo el país, entre ellos el Aeropuerto Internacional de Ezeiza y el Aeroparque Jorge Newbery. Según informó la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), el impacto no iba a ser uniforme: dependía de la operación de cada terminal y de las condiciones particulares de prestación de servicios de cada compañía.

Además, indicó que están “minuto a minuto” monitoreando la convocatoria a esta audiencia y confirmó las asambleas para el día viernes como así también las movilizaciones en los aeropuertos. “Presentamos la medida de fuerza, en tiempo y forma, y garantizamos que el 75% de los días estén los servicios funcionando”, dijo a Infobae.

Cuál es el reclamo de los trabajadores

La modalidad de la medida fue comunicada previamente a la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social para que las empresas y los distintos actores del sector puedan tomar previsiones frente a eventuales cambios en las operaciones.

El gremio afirma que existe una acumulación de incumplimientos por parte del gobierno. Señalan que desde enero las autoridades no han abonado adicionales salariales acordados en paritarias, y la negociación sectorial sigue sin reabrirse. Además, detallan que hay un deterioro sostenido de las condiciones laborales y el desfinanciamiento de áreas operativas y de fiscalización en los aeropuertos del país.

“Los salarios se encuentran absolutamente deteriorados y no se corresponden con las altas responsabilidades que se ejercen en el sector. Además, todos los días las condiciones laborales empeoran”, advirtió Rodolfo Aguiar, Secretario General de ATE Nacional.

“Desde enero, el Gobierno viene incumpliendo con los acuerdos paritarios y además ha desfinanciado las áreas operativas y de fiscalización en todos los aeropuertos”, explicó.

Y también responsabilizó a las autoridades por las consecuencias de la medida de fuerza: “Si se producen demoras o cancelaciones, no será por culpa de los trabajadores. Hemos comunicado la medida de fuerza con suficiente antelación para que el Gobierno pudiera responder a cada una de nuestras demandas y eso hasta ahora no sucedió”, dijo.

El sindicato remarcó que los trabajadores perdieron cerca del 40 por ciento del poder adquisitivo desde que Javier Milei asumió el gobierno, mientras que la situación de los empleados de ANAC es similar.