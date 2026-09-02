Cómo cobrar el 20% retenido de la AUH antes de que venza el plazo: el paso a paso de Anses

A través de un mecanismo establecido por la Anses, es posible percibir el 20% retenido de la AUH. ¿Qué se necesita?
En septiembre de 2026, los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) perciben un total de $154.031 por hijo, producto de un incremento del 2,1 por ciento para esta prestación social. Como la Anses retiene el 20 por ciento de esta prestación, es posible cobrar el total cumpliendo con un requisito establecido por el organismo previsional. ¿En qué consiste?
Para percibir la AUH, la madre, padre o titular a cargo debe ser argentino y residir en el país. Además, si el beneficiario es extranjero o naturalizado, debe tener como mínimo 2 años de residencia. La Anses puntualiza además que el hijo debe ser menor de 18 años y soltero. Para el caso de un hijo con discapacidad, no hay límite de edad.
Cómo cobrar de la Anses el 20% retenido de la AUH
Los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) podrán percibir el 20% retenido por la Anses si es que presentan la Libreta AUH, un documento oficial conocido como Formulario PS 1.47.
La Anses especifica que todos los años los titulares de la Asignación Universal por Hijo tienen que presentar la Libreta AUH completa con los datos de salud y educación. La presentación de la Libreta AUH es obligatoria y habilita a cobrar el 20% correspondiente al complemento acumulado durante el año anterior. También les permite cobrar la Ayuda Escolar Anual.
Es así como, en su sitio oficial, la Anses advierte: “Presentá la Libreta! Recordá que cuanto antes lo hagas, más rápido vas a recibir el 20% del complemento acumulado durante 2025”.
Cómo realizar el trámite de manera digital para presentar la Libreta AUH
La Anses subraya que simplificó la presentación de la Libreta AUH y esta gestión se puede hacer por internet a través de mi ANSES o a través de la app del organismo. Y recuerda que el único formulario Libreta AUH válido para presentar online es el que se genera por mi ANSES.
Para dicho fin, se debe cumplimentar esta guía paso a paso:
- Ingresar en mi ANSES. Recordar que para utilizar mi ANSES es preciso contar con CUIL y Clave de la Seguridad Social. También se puede usar la app mi ANSES.
- Consultar la información de la Libreta. En la sección Hijos > Libreta AUH, revisar las secciones que faltan completar (educación, salud y vacunación) por cada hijo o personas a cargo por la que se recibe la AUH.
- Generar la Libreta. En caso de que falte completar alguna sección de la Libreta, seleccionar la opción GENERAR LIBRETA para descargarla o enviarla al mail del beneficiario.
- Hacer completar la Libreta. Imprimir la Libreta AUH (en una sola hoja y con buena calidad de impresión) y llevarla a la escuela y/o centro de salud (según corresponda) para que la completen y firmen.
- Subir la Libreta completa. Una vez que se tenga la Libreta completa y firmada, sacarle una foto, siguiendo estas recomendaciones:
- Elegir una superficie plana y bien iluminada.
- Al tomar la foto, asegurarse de que se vean las marcas de las 4 esquinas del formulario.
- El papel no tiene que estar arrugado.
- Asegurarse de que la imagen no esté movida o borrosa.
- La foto debe tener un peso menor a 3 MB.
- El único formato válido es JPG.
- Luego, ingresar en mi ANSES para terminar la presentación. Seleccionar la opción Hijos > Libreta AUH y seguir las instrucciones para subirla y finalizar el trámite.
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