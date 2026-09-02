A través de un mecanismo establecido por la Anses , es posible percibir el 20% retenido de la AUH . ¿Qué se necesita?

Cómo cobrar el 20% retenido de la AUH antes de que venza el plazo: el paso a paso de Anses

En septiembre de 2026, los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) perciben un total de $154.031 por hijo, producto de un incremento del 2,1 por ciento para esta prestación social . Como la Anses retiene el 20 por ciento de esta prestación , es posible cobrar el total cumpliendo con un requisito establecido por el organismo previsional . ¿En qué consiste?

Para percibir la AUH , la madre, padre o titular a cargo debe ser argentino y residir en el país. Además, si el beneficiario es extranjero o naturalizado, debe tener como mínimo 2 años de residencia. La Anses puntualiza además que el hijo debe ser menor de 18 años y soltero. Para el caso de un hijo con discapacidad, no hay límite de edad.

Los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) podrán percibir el 20% retenido por la Anses si es que presentan la Libreta AUH , un documento oficial conocido como Formulario PS 1.47.

En septiembre de 2026, los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo perciben un total de $154.031 por hijo.

La Anses especifica que todos los años los titulares de la Asignación Universal por Hijo tienen que presentar la Libreta AUH completa con los datos de salud y educación. La presentación de la Libreta AUH es obligatoria y habilita a cobrar el 20% correspondiente al complemento acumulado durante el año anterior. También les permite cobrar la Ayuda Escolar Anual.

Es así como, en su sitio oficial, la Anses advierte: “Presentá la Libreta! Recordá que cuanto antes lo hagas, más rápido vas a recibir el 20% del complemento acumulado durante 2025”.

Cómo realizar el trámite de manera digital para presentar la Libreta AUH

La Anses subraya que simplificó la presentación de la Libreta AUH y esta gestión se puede hacer por internet a través de mi ANSES o a través de la app del organismo. Y recuerda que el único formulario Libreta AUH válido para presentar online es el que se genera por mi ANSES.

Los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) podrán percibir el 20% retenido por la Anses si es que presentan la Libreta AUH, un documento oficial conocido como Formulario PS 1.47.

Para dicho fin, se debe cumplimentar esta guía paso a paso: