Lo operaron por una fractura de fémur y un patrullero lo atropelló cuando salía del hospital: lo volvieron a internar

La silla de ruedas en la que Alexis esperaba un remise después del alta quedó destruida junto al ingreso del hospital. (Foto: Aire Digital)

En un evento insólito y trágico, un patrullero atropelló a Alexis, un joven de 20 años que acababa de recibir el alta médica y esperaba un remis en silla de ruedas. Había sido operado el día anterior por una fractura de fémur y ahora deberá volver al quirófano.

De acuerdo a lo que se pudo reconstruir, el patrullero avanzó sobre la vereda, atravesó una reja y chocó contra la rampa y la escalera de la guardia. Además de Alexis, fueron alcanzados su acompañante y una mujer que se encontraba cerca del ingreso.

El accidente ocurrió cuando una ambulancia con un paciente en código rojo intentaba entrar al hospital. Como el patrullero obstaculizaba el paso, un efectivo subió para correrlo, pero perdió el control de la camioneta y se dirigió hacia las personas que aguardaban en el sector.

Alexis había sido operado el día anterior

El joven estaba internado desde el 14 de agosto, cuando sufrió un accidente de tránsito en Esperanza y se fracturó el fémur en tres partes. Recién el lunes pudo ser operado: los médicos le colocaron un clavo intramedular para mantener el hueso alineado y facilitar su recuperación.

La cirugía realizada en el Hospital Cullen de la ciudad de Santa Fe salió bien, y como evolucionó favorablemente, el martes cerca de las 10 de la mañana recibió el alta. Todavía no podía caminar, por lo que salió en silla de ruedas y esperó junto a un amigo el remis que debía llevarlo de regreso a su casa.

El patrullero atravesó las rejas y terminó incrustado en el ingreso de la guardia del Hospital Cullen. (Foto: gentileza Diario Uno)

“Estábamos en la vereda esperando un remis. Primero llegó la ambulancia con alerta roja”, contó Alexis sobre los minutos previos al choque. El impacto frustró la salida del hospital. La misma mañana en que debía regresar a su casa, el joven fue internado nuevamente y quedó a la espera de otra intervención.

El patrullero atravesó la reja del hospital

Antes del choque se había producido una pelea entre cuidacoches frente al hospital y varios agentes llegaron para intervenir. Uno de los móviles quedó estacionado sobre el acceso de las ambulancias y bloqueó el ingreso de una unidad que trasladaba a un paciente grave.

Según Alexis, el policía que subió a la camioneta tuvo dificultades para ponerla en movimiento, y cuando consiguió avanzar, el patrullero se dirigió hacia la vereda donde estaban el joven y su amigo.

“Yo alcancé a tirarme hacia un costado cuando me chocó”, dijo. Su acompañante no tuvo tiempo de apartarse y fue arrastrado algunos metros. Un testigo aseguró que el conductor “nunca soltó el acelerador” y relató que el vehículo primero subió al cantero, después atravesó el enrejado y finalmente impactó contra el acceso a la guardia.

El amigo de Alexis sufrió golpes en las piernas. También fue atendida una mujer de 57 años que cayó al intentar alejarse de la camioneta Todos quedaron fuera de peligro.

Alexis sintió de inmediato que la pierna recién operada había vuelto a sufrir una lesión. “Cuando me quise sentar, vi la pierna doblada otra vez”, relató. En un primer momento pensó que se había fracturado nuevamente.

Las primeras evaluaciones señalaron que el golpe podría haber quebrado el clavo colocado en el fémur durante la cirugía del lunes. Por ese motivo deberá regresar al quirófano, apenas un día después de la intervención que le había permitido recibir el alta.

“Si no me hubiese tirado para el costado, terminaba debajo de la camioneta y contra la pared”, aseguró. Además del daño en la pierna, sufrió golpes en una costilla, cerca de la espalda, y en el pulgar de la mano derecha. La silla de ruedas en la que esperaba a la salida del hospital quedó completamente destruida.