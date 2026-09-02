Fuerte cruce: la dura respuesta de Gran Bretaña a la Argentina por la soberanía de Malvinas

El canciller Pablo Quirno insistió con recuperar las Islas y un diputado británico dio una dura respuesta.

Cruces entre Argentina y Gran Bretaña por la soberanía de las Islas Malvinas.

El anuncio de Javier Milei sobre una cadena nacional -el día jueves 3 de septiembre - centrada en la cuestión Malvinas generó una rápida reacción en el Reino Unido . La decisión del Presidente volvió a poner el reclamo argentino por la soberanía del archipiélago en el centro de la escena política.

Este martes, el Presidente Javier Milei habló sobre la causa Malvinas y se refirió a las declaraciones de Donald Trump , que causaron gran repercusión en las últimas horas sobre el diferendo diplomático con Gran Bretaña.

En conferencia de prensa, el vocero presidencial Adrián Ravier, confirmó que este jueves a las 21 horas realizará cadena nacional del presidente "con un mensaje referida a la cuestión Malvinas, el contenido del mensaje está siendo trabajado. Por el momento no se puede adelantar más detalles", explicó.

Está previsto que el mandatario brinde un mensaje para contar a la población los avances diplomáticos sobre la discusión de la soberanía de las islas. Aunque se desconoce el horario de la cadena nacional.

Milei se refirió a los dichos de presidente estadounidense, quien el lunes manifestó estar dispuesto a revisar la postura histórica de los Estados Unidos.

Previamente, en una entrevista radial, Milei se refirió a los dichos de presidente estadounidense, quien el lunes manifestó estar dispuesto a revisar la postura histórica de los Estados Unidos sobre la soberanía de las Islas Malvinas. “Ayer pasó algo muy fuerte respecto a la causa más importante y sagrada que tenemos los argentinos”, dijo.

Las declaraciones del Presidente Javier Milei desataron la polémica

El mensaje de Milei provocó un fuerte cruce con dirigentes británicos, en un contexto en el que ambos países mantienen posiciones enfrentadas sobre las islas.

Uno de los primeros en responder fue James Cartlidge, diputado conservador y referente en Defensa del principal partido de la oposición inglesa.

Desde su cuenta de X, el parlamentario británico cuestionó: “Las Malvinas son británicas y seguirán siendo británicas”.

Además Cartlidge recordó a los soldados del Reino Unido que murieron durante la guerra de 1982 y afirmó: “Los soldados británicos lucharon y murieron para defender nuestra soberanía y la libertad de los habitantes de las Malvinas. Ese sacrificio nunca será olvidado, siempre estaremos al lado del pueblo de y su abrumador deseo de permanecer”.

Fue en respuesta a un mensaje del periodista, Faisal Islam, que publicó, con cita al mensaje de Milei: “El presidente argentino Milei confirma una cadena nacional para el jueves sobre lo que denomina ‘el reclamo histórico’ de las Malvinas...”.

Expectativa por el mensaje que Javier Milei dará en cadena nacional

El vocero presidencial, Adrián Ravier, evitó dar muchos detalles del mensaje que Milei dará el jueves en cadena nacional por las islas Malvinas. Sí explicó que el discurso es trabajado por el Presidente, junto al canciller Pablo Quirno y la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE).

El funcionario se limitó a decir el martes, en conferencia de prensa en Casa Rosada: “Fue un pedido en la reunión de gabinetede que no amplíe. Vamos a dejar que el propio Presidente en cadena nacional amplíe todo lo relativo al tema Malvinas, que comprende muchas cuestiones que se van a ampliar el jueves”.

Ravier se excusó al plantear que no podía “decir mucho” al respecto: “Las Malvinas son argentinas. El Presidente esto lo plantea como una prioridad. No tengo información sobre el contenido; de hecho, se está trabajando en este momento”.

Disputa por Malvinas: qué dijo el canciller Pablo Quirno

Antes de participar en un panel organizado por la Fundación Libertad y Progreso bajo el lema “Vientos de Cambio”, el canciller Pablo Quirno lanzó una sugestiva frase sobre la disputa que mantiene la Argentina con Gran Bretaña por la soberanía de las islas Malvinas.

“Siempre hay chances, siempre estamos más cerca”, dijo Quirno de manera escueta ante la consulta de la prensa sobre si es posible que el país pueda recuperar el control de las islas, perdido en 1982 tras una guerra que dejó 649 soldados argentinos muertos.

En ese contexto, Quirno dio alguna pista del tono del discurso que el presidente Javier Milei dará este jueves, en cadena nacional. Según dejó entrever, el mensaje presidencial incluiría el pedido de eventuales sanciones a las empresas extranjeras que extraigan recursos naturales de las islas.

“Las Malvinas son argentinas, es una obligación y una responsabilidad defender nuestros intereses allí, es un trabajo diplomático de larga data y que tiene que tener, además de las declaraciones, actividades muy concretas”, dijo el canciller en una parte de su discurso.

“Hoy están sucediendo cosas en Malvinas, hay decisiones unilaterales del Reino Unido con las cuales no solo repudiamos, sino que rechazamos plenamente. Argentina tiene que tener todas las herramientas posibles para defender de la mejor manera nuestros intereses y llegar al objetivo de todos los argentinos, que es tener la soberanía de las Malvinas”, destacó.