Pity Álvarez tuvo que ser trasladado de urgencia al hospital durante el juicio por asesinato de su vecino

El músico fue asistido por personal médico del SAME. Qué se sabe de su estado de salud.

Este miércoles se llevó adelante una nueva audiencia en el juicio contra Pity Álvarez , acusado por el crimen de un vecino. Tras haber comenzando la jornada durmiéndose en pleno desarrollo del juicio, el músico pidió permiso para ir al baño pero nunca regresó.

Frente a esta situación, personal del SAME acudió al lugar para evaluar el estado psicofísico del cantante tras su descompensación en la zona de sanitarios. E l juicio se suspendió hasta el lunes.

Según reveló TN, Pity habría dicho estar "sofocado" antes del llamado a una ambulancia. Los profesionales determinaron que tenía la presión y la glucosa alta por lo que se encuentra siendo atendido en las afueras del Tribunal.

Algunas versiones indican que habría consumido cocaína. Su abogado Javier Baños, en diálogo con A24, dijo que al cantante "le faltaba el aire y no podía respirar", aunque se resistía de la llegada de médicos para que sea revisado.

"No está en condiciones de afrontar este debate"

"La decisión sobre si el está en condiciones de afrontar un juicio no está firme", sostuvo el letrado. "Todo tiende a denunciar que se está llevando adelante con arbitrariedad e ilegalidad un proceso en el cual el Pity -y el hecho de hoy lo demuestra- no está en condiciones de afrontar este debate y debería suspenderse", agregó.

"Tiene intervalos lúcidos pero no tiene constancia para poder comunicarse con sus letrados defensores", explicó sobre su relación con el artista.

El tribunal suspendió la audiencia y anunció que se retomará el lunes 7 de septiembre a las 10:30. Los médicos finalmente decidieron trasladar al artista al Hospital Fernández para una mejor evaluación.

Previamente, el músico se habría dormido durante unos 10 minutos y llegó a roncar mientras se esperaba el inicio de la jornada.

Quedaron cuatro testigos pendientes, sumada la médica Biazoni Rolla, quien estaba declarando y que a causa de la descompensación no pudo terminar su relato.

Pity Álvarez rompió el silencio y habló del juicio por homicidio: "Yo ya pagué"

Días atrás, el acusado rompió el silencio sobre el proceso judicial que enfrenta, acusado de matar a un hombre en 2018.

Las imágenes, dadas a conocer a través de las redes sociales por la periodista Florencia Rodríguez de la Televisión Pública, muestran al músico brindando declaraciones inéditas sobre su presente legal.

"No sé bien lo que está pasando. Supuestamente me están juzgando por algo que cometí. Acepto eso, me hago cargo, pero... Yo creo que ya lo pagué eso. Lo pagué, lo pagué que... lo estoy pagando. Nada más que eso. Que pase lo que tenga que pasar", expresó el artista en el video qué rápidamente se hizo viral en redes sociales.

"YA PAGUÉ Y ESTOY PAGANDO", HABLÓ PITY ALVAREZ SOBRE EL JUICIO QUE SE LE SIGUE POR HOMICIDIO

- Via Florencia Rodríguez @tvpublica pic.twitter.com/FL6Fric4Gm — Vía Szeta (@mauroszeta) August 26, 2026

Y cerró con una contundente frase respecto a su mirada sobre los hechos: "La justicia de vida me juzga". Cabe recordar que la situación judicial del músico estuvo marcada por numerosas idas y vueltas en los tribunales, con suspensiones de audiencias enfocadas en evaluar su estado de salud mental y la intervención de su defensa para determinar cómo continuará el debate oral en su contra.