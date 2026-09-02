La sorpresiva estrategia de Victoria Cantero, la joven que mató a su novio a puñaladas: "Puede sufrir algún síndrome"

Un giro inesperado sorprendió a todos, con los nuevos argumentos que se presentaron, acerca de lo que pasó la noche en que Matías murió al recibir 6 puñaladas.

Un mes atrás se conoció la brutal muerte de Julián Álvarez Guardia , el joven asesinado en Chaco por su novia en medio de una discusión. En las últimas horas la defensa de Victoria Cantero, única detenida e imputada por el caso, presentó un particular revés sobre lo ocurrido.

Según explicó la abogada Celeste Segovia, la acusada presenta "lagunas" de memoria y planteó la posibilidad de que haya atravesado un "shock postraumático" .

En diálogo con Diario Chaco, la letrada afirmó que Cantero atravesó una situación de agresión física previa en el domicilio y que no puede recordar el momento del desenlace mortal.

La abogada defensora señaló que la joven de 25 años recuerda varios puntos de lo ocurrido los momentos previos, como la salida nocturna en Conejo Negro, una discusión previa por una situación de celos de Julián hacia Victoria, y la llegada a la vivienda cerca de las 7, pero no recuerda nada de la mecánica exacta de la agresión ni el uso de un cuchillo.

Sin embargo, hay fragmentos centrales que permanecen fuera de su memoria. "Ni siquiera recuerda el tema del cuchillo", afirmó la abogada.

De acuerdo a medios locales, la pareja mantenía una relación conflictiva, atravesada por varios hechos de violencia. Incluso, personas del círculo íntimo de Julián relataron a DataChaco que se habían separado pero, poco tiempo atrás, decidieron retomar el noviazgo.

Según indico, las pericias psicológicas y psiquiátricas serán claves para aportar elementos y establecer el estado emocional de Victoria, y determinar si existió una conmoción que pueda explicar las dificultades para recordar determinados momentos.

"El síndrome de la mujer maltratada"

En otro pasaje de sus declaraciones, Segovia señaló que se evaluará la posibilidad de "algún tipo de síndrome también de mujer maltratada", una hipótesis que forma parte de la línea que analiza la defensa en relación con el contexto de la relación entre Victoria y Julián.

"Nosotros creemos que vamos a poder probar las circunstancias extraordinarias de atenuación por el contexto de violencia de género", afirmó la letrada.

Cabe recordar que, de acuerdo al informe de la División Medicina Legal de la Policía del Chaco, firmado por el médico policial Adrián Ávalos y difundido por Diario Norte, el 2 de agosto de 2026 Victoria Luz Cantero presentaba distintas lesiones.

El documento consignó eritema y una excoriación superficial en la región escapular izquierda, eritema en la región escapular derecha, una equimosis en el brazo izquierdo, una excoriación en el pliegue del codo derecho y eritema en ambas rodillas.

Este informe presentó la posibilidad de que las heridas de la joven podrían haberse producido durante su detención y cuestionan que hayan sido consecuencia de una agresión previa.

La estrategia todavía no está cerrada. Los abogados de la acusada esperan contar con la totalidad de la evidencia antes de definir una postura definitiva para el caso.

Los llamados telefónicos el día del crimen

Otro de los puntos que la defensa busca esclarecer son las comunicaciones realizadas después del episodio. Según Segovia, habría existido un llamado inicial de Julián al hermano de Victoria y otro posterior realizado por la joven desde el teléfono de la víctima.

"Hay dos llamados. Aparentemente hay dos llamados, uno de Julián. Digo aparentemente porque todavía no está la pericia informática de los teléfonos", explicó.

La defensa busca determinar qué información quedó almacenada en el teléfono de Álvarez Guardia y si pudo haberse eliminado algún contenido antes de que el dispositivo llegara a manos de la Justicia.