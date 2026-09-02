La tachadura de Messi en su carta de despedida de la Selección: qué había escrito antes de cambiarla

En sus emotivas palabras, hubo un detalle que llamó la atención de todos y que generaron especulaciones.

La corrección manuscrita aparece en el párrafo donde Lionel Messi explicó por qué decidió retirarse de la Selección argentina.

La carta escrita a mano con la que Lionel Messi anunció este lunes su retiro de la Selección Argentina generó repercusiones en todo el mundo y en las últimas horas apareció un análisis que llamó la atención de todos.

Se trata de una tachadura . En una de las frases más importantes del mensaje, el capitán tachó una palabra y escribió “entiendo” en su lugar. Muchos ampliaron el sector para descifrar qué decía debajo de la tinta.

El cambio aparece justo en el momento en que Messi explica por qué decidió cerrar su etapa con la camiseta argentina . La palabra elegida originalmente podía modificar el sentido de toda la frase y mostrar cómo procesó una decisión que, según reconoció, le “duele en el alma”.

La interpretación más extendida sostiene que Messi había escrito “siento” y después la reemplazó por “entiendo”. Otros usuarios, sin embargo, aseguran que la palabra tachada era “pienso”.

La versión definitiva quedó así: “Fue una decisión que dolió y duele en el alma, pero entiendo que es el momento”. El tachón se encuentra inmediatamente antes de esa última parte. Si la palabra original era “siento”, el cambio marcó el paso de una expresión emocional a otra más racional.

Si había escrito “pienso”, la modificación fue más pequeña, pero permitió presentar su retiro como una certeza y no solamente como una idea.

La frase que Messi corrigió antes de despedirse

El futbolista publicó tres hojas escritas de puño y letra para anunciar que no volverá a jugar con la camiseta argentina. En el comienzo explicó que había dejado pasar un tiempo desde la final del Mundial antes de comunicar su decisión. “Fue una decisión que dolió y duele en el alma”, escribió el capitán. A continuación aparece la palabra tachada y, sobre ella, la versión que finalmente eligió: “entiendo”.

Messi comunicó su retiro mediante una extensa carta escrita de puño y letra y publicada en sus redes sociales. (Foto: leomessi/Instagram)

Messi decidió mostrar el manuscrito tal como había quedado, con correcciones, palabras repasadas y fragmentos modificados. No pasó el mensaje a una computadora ni ocultó los cambios antes de compartir las fotografías. Esa elección permitió que los seguidores vieran el proceso de escritura y convirtió una pequeña tachadura en uno de los detalles más comentados de la carta de despedida.

El texto también tiene una defensa de todo su recorrido con la Selección. “Les juro que siempre dejé todo”, afirmó antes de recordar los años de derrotas, cuestionamientos y títulos.

La despedida de Messi de la Selección Argentina

Messi anunció su retiro a los 39 años, después de más de dos décadas con la Albiceleste. Su etapa en la Mayor había comenzado en 2005 y atravesó dos períodos completamente diferentes. En los primeros años perdió varias finales y recibió fuertes críticas por su rendimiento con la Selección.

En 2016 llegó a anunciar una renuncia después de la derrota ante Chile en la Copa América Centenario, aunque luego decidió regresar.

La revancha comenzó con la Copa América 2021 y continuó con la Finalissima y el Mundial de Qatar 2022. En 2024 volvió a conquistar el torneo continental y cerró su recorrido como capitán de una de las etapas más exitosas del seleccionado.

En la parte final de la carta agradeció a sus compañeros, entrenadores, dirigentes, familiares e hinchas. También aseguró que seguirá acompañando al equipo “desde afuera” y despidió el mensaje con una frase dirigida al país: “Gracias Dios por hacerme argentino”.