Tras el retiro de Messi, Paredes reconoció que tiene un pie afuera de la selección

El capitán de Boca habló con los medios sobre su situación particular en el equipo que dirige Lionel Scaloni.

A menos de 24 horas del anuncio de Lionel Messi , quien confirmó su retiro de la Selección Argentina, otro de los referentes de la última etapa de la Albiceleste dejó abierta la puerta a una posible salida. Leandro Paredes , que además deberá cumplir una sanción de 10 partidos con el seleccionado, reconoció que todavía no tiene definida su continuidad y que deberá hablar con Lionel Scaloni antes de tomar una decisión.

El mediocampista fue consultado este martes sobre su futuro con la camiseta argentina y vinculó directamente sus dudas con dos situaciones que podrían marcar un antes y un después: la suspensión que debe cumplir y la decisión tomada por Messi .

“ Va a ser difícil que siga. Por la suspensión, por la decisión de Leo... Que no esté él va a ser difícil para que todo siga funcionando igual. Dejamos la vara muy alta y seguir compitiendo de esa manera va a ser difícil. Hablaré con el entrenador y veremos qué decisión tomar pero va a ser difícil ”, expresó Paredes.

La sanción representa un condicionante importante para el futbolista. Paredes deberá cumplir 10 fechas de suspensión, por lo que su regreso a la Selección no será inmediato. En este escenario, la decisión de Messi de cerrar su ciclo con la Albiceleste también aparece como un factor determinante para el mediocampista.

El volante fue uno de los integrantes de la generación que consiguió cambiar la historia reciente de la Selección. Copa América 2021, Finalissima 2022, Mundial de Qatar 2022 y Copa América 2024 forman parte de una etapa en la que Paredes tuvo un papel importante y compartió plantel con Messi durante los principales éxitos del ciclo.

Ahora, después del retiro anunciado por el capitán y con una extensa suspensión por delante, el futuro del mediocampista quedó rodeado de interrogantes.

Paredes, además, dejó una reflexión que expone la dificultad de sostener el nivel alcanzado durante los últimos años: “Dejamos la vara muy alta y seguir compitiendo de esa manera va a ser difícil”.

Scaloni será decisivo

La última palabra todavía no está dicha. El jugador anticipó que mantendrá una conversación con Lionel Scaloni antes de resolver qué hará con su futuro internacional. Mientras tanto, la Selección comienza a afrontar una etapa de transición en la que deberá reemplazar a su máximo referente y, posiblemente, también definir qué sucederá con algunos de los futbolistas que fueron protagonistas de la generación dorada.

En el caso de Paredes, la combinación entre la sanción de 10 partidos, el retiro de Messi y el final de un ciclo histórico podría ser determinante para decidir si continúa o si también da un paso al costado de la Selección Argentina.