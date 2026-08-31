En acuerdo con ATE, el municipio aseguró un salario mínimo de $1,2 millones para su planta. "Los trabajadores sostienen las instituciones", destacó Javier Huillipan, y remarcó que más salario es más movimiento para el pueblo.

Mariano Moreno acordó un piso salarial de $1.200.000 para sus municipales y dos bonos de más de $400.000

En un contexto económico nacional complejo, la municipalidad de Mariano Moreno cerró un acuerdo salarial que lo posiciona como referencia en la provincia. El intendente Javier Huillipan , en acuerdo con la Asociación de Trabajadores Estatales (ATE) dispuso un incremento integral para el personal de Planta Permanente.

Desde que asumió, el jefe comunal tuvo una clara definición política: mejorar paulatinamente la masa salarial. El camino fue ordenar las cuentas, lograr el primer superávit fiscal de la gestión y reinvertir ese ahorro en el bolsillo de los trabajadores. El año pasado ya había otorgado dos bonos extraordinarios únicos en Neuquén para amortiguar el impacto de la crisis.

El acuerdo, firmado este 31 de agosto en la Sala de Reuniones del municipio con la presencia del secretario general de ATE Zapala, José Sierralta, tendrá vigencia desde los haberes de agosto de 2026 hasta julio de 2027.

El desglose del aumento

El punto central es el aseguramiento de un salario líquido mínimo de $1.200.000, un piso histórico para la localidad. A eso se suman dos bonos extraordinarios: uno de $410.000 a cobrarse en septiembre de 2026 y otro de $480.000 en enero de 2027. El esquema se completa con un incremento del 4% con los haberes de noviembre y un 3% con los de enero, más compensaciones trimestrales atadas al IPC, lo que garantiza que el salario no pierda frente a la inflación.

"Los trabajadores son los que sostienen a las instituciones por eso es muy importante reconocer su labor", sostuvo Huillipan durante la firma.

Más plata en el bolsillo, más movimiento en el pueblo

El impacto va más allá de lo municipal. "El aumento salarial impacta porque mejora el circuito económico local, haciendo crecer el consumo", explicó el intendente en diálogo con LM Neuquén. “Cada peso que ingresa al empleado municipal vuelve al comercio, al almacén y al emprendimiento local”, añadió.

Un dato clave en un pueblo de población estable de más de 5.000 habitantes, con instituciones fuertes como el Regimiento de Infantería de Montaña 10 de Covunco Centro, y con una clara apuesta al turismo. Mariano Moreno se consolida como puerta de acceso al centro de la provincia, con su balneario sobre el arroyo Covunco, trekking al Cerro Negro y una alta temporada que explota en primavera y verano, teniendo como punto más alto la Expo que se realiza la primera semana de enero.

Con este acuerdo, la gestión busca generar mejores condiciones en todas las esferas de la localidad, entendiendo que mejorar el salario es también invertir en el crecimiento del pueblo. -