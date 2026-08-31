La primera candidatura en Zapala abre el mapa electoral de Primero Neuquén para 2027

Diego Villegas anunció su intención de ser candidato a intendente por Primero Neuquén, el partido que lidera Mariano Gaido en la capital. Confirmó el respaldo de Rolando Figueroa.

Diego Villegas anunció su intención de ser candidato a intendente por Primero Neuquén, el partido que lidera Mariano Gaido en la capital.

Con el anuncio de las intenciones de Diego Villegas de llegar a la intendencia de Zapala , se empezaron a conocer los primeros candidatos de Primero Neuquén, el partido liderado por el intendente de Neuquén capital, Mariano Gaido , que busca ganar terreno en la provincia con el respaldo del gobernador Rolando Figueroa .

Este espacio político pretende exceder los límites de la capital para ganar representación en otras localidades neuquinas. Se estima que el de Villegas será el primero de más de 40 nombres en danza para encabezar las elecciones municipales de 2027.

Aunque la campaña aún no inició formalmente, el profesor de enseñanza primaria y ex concejal confirmó públicamente sus intenciones de llegar al municipio zapalino con el aval de Gaido y el respaldo del gobernador.

Villegas, que tuvo un rol protagónico en la campaña de Figueroa en 2023, se desempeñó hasta hace un año como director provincial de Deporte y Gestión Comunitaria, bajo las directivas de la secretaria de Deportes de la provincia, Marita Villone.

Claudio Espinoza

Hoy, ya alejado de ese cargo, comenzó a trabajar en la conformación de equipos y el desarrollo de propuestas en la gestión deportiva, cultural y el plan de infraestructura para Zapala, en una eventual candidatura para ser el futuro intendente.

En un video que difundió a través de distintas plataformas, el dirigente zapalino aclaró que todavía no hay lista de concejales definida y planteó una propuesta centrada en obra pública, desarrollo urbano y una mayor atención a los sectores periféricos.

Como el anuncio es aún muy prematuro, todavía resta conocer al resto de su equipo y las posibles alianzas con otros espacios políticos con los que podría confomar algún frente de unidad para fortalecerse en el terreno electoral.

“Es verdad que estamos trabajando con distintos espacios y agrupaciones, todos en un trabajo en común, pensando en el Zapala que se viene. Pero todavía no tenemos conformada ninguna lista de concejales”, señaló el dirigente.

Entre 2025 y 2019, Villegas fue concejal por el Movimiento Popular Neuquino (MPN), tras llegar al Concejo Deliberante en las elecciones que proponían a Omar Gutiérrez como gobernador y a Juan "Jony" Grande como intendente. En 2019, se incorporó a Desarrollo Ciudadano, el partido liderado por Gloria Ruiz, con intenciones de renovar su banca. Finalmente, en 2023, se sumó al equipo de Figueroa como integrante de su gabinete.

Continuidad de la gestión con mayor redistribución

Durante la reunión en la que confirmó su candidatura, Villegas aseguró que planea continuar algunos aspectos de la gestión municipal actual, a cargo de Carlos Koopmann, aunque aclaró que pretende corregir algunos aspectos para garantizar una mejor distribución de los recursos locales y beneficiar a la población más vulnerable de la ciudad.

“Este es un gobierno que ha hecho mucha obra pública, sí, eso lo vemos. Y si tenemos la posibilidad de gobernar, vamos a continuarla. Pero también vamos a trabajar con aquellos ciudadanos que hoy la están pasando mal, especialmente en los sectores periféricos de nuestra ciudad”, aseguró.

La investigación detectó movimientos compatibles con la venta de drogas en dos viviendas de Zapala.

En ese aspecto, trabaja en la construcción de una plataforma inspirada en la gestión que desarrolló Gaido como intendente de Neuquén capital.

“Mariano Gaido ha hecho a lo largo de estos años una gestión ejemplar en la capital. No solamente hizo obras en el centro, sino que también trabajó fuertemente en la periferia, con una mirada social muy importante, brindando lotes con servicios y llevando adelante obras históricas e innovadoras”, expresó.

“Eso queremos replicarlo en Zapala, porque si se puede hacer en Neuquén, también se puede hacer acá”, dijo y agregó que buscará potenciar la ubicación estratégica de la ciudad, en el centro de la provincia, para atraer nuevos inversores, generar más actividades económica y multiplicar las oportunidades para los vecinos.

Un equipo en construcción

Pese a que Villegas se ampara en el liderazgo del intendente Gaido, se precoz lanzamiento también se da con una apertura a sumar nuevas miradas e instituciones que quieran hacer su aporte a la construcción de un equipo local.

“Queremos escuchar, sumar y trabajar con todos los que tengan ganas de construir una Zapala mejor. Esto recién empieza. Estamos armando un equipo y una propuesta para el Zapala que se viene”, dijo en relación a la posiblida de sumar a otros sectores de la comunida dy construir una propuesta que vaya más allá de su partido.

Aunque aún queda tiempo para la carrera electoral y todavía no se conoce la fecha de las elecciones en la provincia de Neuquén, los anuncios de los primeros candidatos comienzan a delimitar el camino hacia las urnas para definir la nueva configuración del mapa político neuquino.