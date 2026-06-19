Koopmann respaldó la Ley de GNL y destacó su "importancia estratégica" para Neuquén

El intendente de Zapala apoyó el acuerdo firmado entre el gobernador Rolando Figueroa e YPF para impulsar el desarrollo del Gas Natural Licuado.

El intendente de Zapala, Carlos Koopmann, expresó su respaldo al proyecto de Ley de GNL que impulsa el Gobierno de Neuquén junto a YPF y que será debatido en la Legislatura provincial la próxima semana. El jefe comunal destacó la relevancia de la iniciativa y aseguró que representa una oportunidad para profundizar el desarrollo económico y productivo de la provincia.

“El proyecto de GNL que está en debate, tiene una importancia estratégica para la provincia, porque representa una gran posibilidad para seguir impulsando un desarrollo equitativo en cada rincón de nuestro territorio, con empresas neuquinas que puedan crecer y generar más fuentes de empleo para las actuales y futuras generaciones”, afirmó Koopmann.

El intendente trazó un paralelismo entre el proyecto actual y el acuerdo que Neuquén firmó con YPF en 2013 para el desarrollo de Loma Campana, considerado uno de los hitos que impulsó el crecimiento de Vaca Muerta.

“Con Vaca Muerta, Neuquén se consolidó definitivamente como el faro energético del país, donde hoy están posados los ojos del mundo. Y esta historia se comenzó a escribir con coraje, allá por 2013, con el acuerdo entre la provincia e YPF, para iniciar el desarrollo de Loma Campana. Cuando eran muy pocos los que creían, y eran muchos los detractores”, señaló el intendente zapalino.

“La historia nos demostró que fue una decisión acertada”.

Seguridad jurídica e inversiones

Koopmann sostuvo que el nuevo proyecto representa un desafío para transformar los recursos energéticos de la provincia en beneficios concretos para la población: “Hoy hay un nuevo desafío, para que los recursos de nuestro subsuelo puedan convertirse en beneficios concretos para todas las familias neuquinas: escuelas, rutas, hospitales, redes de gas, agua, cloacas. Y para que esto ocurra, hay que generar las herramientas necesarias que brinden seguridad jurídica a las inversiones que quieren llegar a Neuquén”.

En la misma línea, destacó la importancia de las condiciones institucionales para atraer inversiones al sector energético: “Fue justamente la seguridad jurídica que históricamente ofreció nuestra provincia, la que permitió que Vaca Muerta siguiera adelante, a pesar de los cambios de gobiernos nacionales y también el provincial”.

Carlos Koopman y Rolando Figueroa (2)

El debate en la Legislatura

El jefe comunal también se refirió al acuerdo firmado entre el gobernador Rolando Figueroa e YPF, cuya aprobación deberá ser tratada por la Legislatura.

“Por eso, la relevancia del acuerdo que el gobernador, Rolando Figueroa, firmó con YPF, y que ahora debe ser aprobado por la Legislatura, para que el gas neuquino pueda llegar al mundo, en un escenario cada vez más competitivo. De lo contrario, el gas seguirá quedando en la roca, desaprovechando la ventana de oportunidades que se abre para la provincia. No podemos dejarla pasar”, manifestó.

La Ley de GNL obtuvo despacho favorable en las comisiones de Hidrocarburos, Asuntos Constitucionales y Hacienda y Presupuesto, por lo que será tratada por los diputados provinciales en la sesión prevista para la próxima semana.

Entre sus principales aspectos, el proyecto contempla un esquema de regalías diferenciadas y estabilidad fiscal por 30 años para las inversiones vinculadas al desarrollo del Gas Natural Licuado.