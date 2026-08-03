Pesadilla de un neuquino guardavidas: quedó detenido por el ICE de Estados Unidos y está aislado en Farmville

Franco Savanco fue detenido el 17 de julio al volver a su casa en Texas de un viaje por su aniversario de casamiento. Espera una audiencia judicial.

Un viaje pensado para festejar un aniversario de bodas terminó convertido en pesadilla. La pareja volvía a su hogar, en el sur de Texas en Estados Unidos , cuando los interceptó un operativo migratorio que cambió todo de un día para otro. Desde entonces, hay silencio, incertidumbre y una familia en Neuquén que espera noticias con el corazón en la boca.

El protagonista de esta historia es guardavidas, tiene 35 años y es conocido en la ciudad. Vive hace más de un año en Estados Unidos , donde formó una familia con la mujer que hoy es su único contacto con el afuera.

Se trata de Franco Savanco, quien, según confirmó la familia a LM Neuquén , fue detenido por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) el pasado 17 de julio.

El neuquino Franco Savanco fue detenido por el ICE en el aeropuerto de Washington. Su esposa es mexicana nacionalizada estadounidense.

Estaba con su esposa en un viaje por Washington cuando, antes de abordar el avión, fue detenido. Antes de instalarse en el país norteamericano, había trabajado en una empresa de Francia.

Un aniversario que terminó en detención en EE.UU.

Savanco vive junto a su esposa, una ciudadana mexicana con la que se casó hace un año, cerca de McAllen, un pueblo al sur de Texas. Ella también tiene la ciudadanía norteamericana, de acuerdo a la confirmación familiar.

La pareja viajaba desde Washington, de regreso a su hogar tras un viaje por su aniversario de bodas, cuando Franco fue interceptado por agentes de ICE.

Según pudo reconstruir este medio a través de un intercambio con su padre, José Luis Savanco, Franco no cometió ningún delito: su situación irregular se limitaba a tener la green card vencida desde hacía apenas un mes. De hecho, ya había comenzado a regularizar su documentación en la oficina de registro civil en base a su nuevo estado civil.

"No cometió ningún delito, solo la visa vencida", destacó su padre, quien reside en Neuquén y describió días de profunda angustia por la falta de información.

"Hemos confiado en su esposa, que es solo el contacto que tenemos porque está incomunicado", agregó, ya que es ella quien mantiene el único canal de contacto con la familia.

Aislamiento en Farmville: un centro de detención "complejo"

Franco permanece detenido en un centro migratorio en Farmville, en el sur de Estados Unidos, bajo un régimen que su familia describe como de aislamiento casi total, con la excepción del contacto que logra mantener con su esposa.

En el Centro de Detención de Farmville en Virginia hay denuncias públicas de que "la pasan muy mal", con denuncias graves de maltratos, comida en mal estado y hasta negligencia médica. Es por eso la preocupación familiar para saber el estado real de Franco en ese lugar.

Imágenes de promoción del ICE de EEUU, donde detienen a inmigrantes.

El caso se da en el marco de la política migratoria endurecida de la administración de Donald Trump, donde irregularidades documentales menores —como una green card vencida— pueden derivar en detenciones prolongadas, incluso para personas casadas con ciudadanos estadounidenses.

La familia aguarda ahora el 9 de agosto, fecha en la que Franco tiene programada una audiencia que definirá su situación migratoria.

Inmigración en la mira: el regreso de la mano dura de Donald Trump

El regreso de Donald Trump a la presidencia se marcó por su tendencia a fuertes críticas a la inmigración y un impulso a políticas de control a extranjeros que visitan o residen en Estados Unidos. Para llevar a cabo esta tarea, se respaldó y fortaleció al ICE, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas.