Agentes de inmigración balearon a dos venezolanos en Portland tras el caso Minneapolis

El episodio activó protestas y pedidos de suspensión del ICE. Las autoridades dicen que pertenecían a un grupo considerado terrorista por Estados Unidos.

Los Agentes federales de inmigración dispararon en las inmediaciones de un hospital, indicaron fuentes oficiales.

Agentes federales de inmigración dispararon e hirieron a dos venezolanos que se encontraban dentro de un vehículo frente a un hospital de Portland, en Estados Unidos , en un episodio ocurrido un día después de que una mujer muriera baleada por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Minneapolis, Minnesota.

Según informaron las autoridades locales, el tiroteo en Portland se produjo el jueves por la tarde cerca del hospital Adventist Health . En específico, el Departamento de Policía de esa ciudad indicó que el aviso inicial por disparos ingresó a las 14.18.

Minutos después del incidente, a las 14.24, la Policía recibió reportes sobre personas heridas que pedían ayuda en una zona residencial ubicada a unos tres kilómetros del lugar .

Al arribar, los agentes encontraron a un hombre y una mujer con heridas de bala y determinaron que ambas lesiones estaban vinculadas a los disparos del personal federal.

Portland Entre el sitio del tiroteo y el lugar donde encontraron a los venezolanos había unos tres kilómetros de distancia.

En el lugar, los agentes aplicaron un torniquete a uno de los heridos mientras aguardaban asistencia médica. La presidenta del consejo municipal, Elana Pirtle-Guiney, afirmó que ambas personas continuaban con vida, al menos hasta el jueves por la noche.

Investigación y cuestionamientos oficiales

En una conferencia de prensa realizada el jueves por la noche, el jefe de policía de Portland, Bob Day, confirmó que el FBI quedó a cargo de la investigación del tiroteo y señaló que su departamento no contaba con información detallada sobre las razones que llevaron al uso de armas de fuego por parte de los agentes federales.

Por su lado, el fiscal general de Oregon, Dan Rayfield, anunció que su oficina investigará “si algún agente federal actuó fuera del ámbito de su autoridad legal” y sostuvo que, de ser necesario, se remitirán cargos penales a la fiscalía correspondiente.

El posible vínculo con un grupo terrorista

En paralelo, el Departamento de Seguridad Nacional difundió un comunicado en el que describió al pasajero del vehículo como “un inmigrante ilegal venezolano afiliado a la red de prostitución transnacional Tren de Aragua”, considerado por Estados Unidos como un grupo terrorista.

Además, afirmó que había estado involucrado en un tiroteo reciente en Portland. Según esa versión oficial, durante una “parada de vehículo selectiva”, el conductor habría intentado atropellar a los agentes.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/DHSgov/status/2009427948541993323&partner=&hide_thread=false At 2:19 PST, US Border Patrol agents were conducting a targeted vehicle stop in Portland, Oregon. The passenger of the vehicle and target is a Venezuelan illegal alien affiliated with the transnational Tren de Aragua prostitution ring and involved in a recent shooting in… — Homeland Security (@DHSgov) January 9, 2026

“Temiendo por su vida y por su seguridad, un agente disparó en defensa propia”, indicó la nota. “El conductor se dio a la fuga con el pasajero, huyendo del lugar”, agregó la comunicación oficial.

Protestas, tensión política y pedidos al ICE

El tiroteo derivó en una manifestación de cientos de personas frente al edificio del ICE en Portland durante la noche del jueves. Otras tantas acudieron a las inmediaciones del sitio donde la policía había hallado a los heridos.

El alcalde de Portland, Keith Wilson, sostuvo en un comunicado que “Portland se enfrenta ahora a otro incidente muy preocupante”, tan solo un día después de la “terrible violencia en Minnesota a manos de agentes federales”.

“No podemos quedarnos de brazos cruzados mientras las protecciones constitucionales se erosionan y el derramamiento de sangre aumenta”, consideró.

Y añadió: “Portland no es un ‘campo de entrenamiento’ para agentes militarizados, y la ‘fuerza total’ con la que amenaza el gobierno tiene consecuencias mortales”.

“Como alcalde, insto al ICE a que ponga fin a todas las operaciones en Portland hasta que se complete una investigación exhaustiva”, instó.

El senador estatal Kayse Jama, residente en las cercanías del lugar del tiroteo, expresó: “No son bienvenidos. Tienen que largarse de Oregon”.

En tanto, el senador federal Jeff Merkley pidió que cualquier manifestación se realice de manera pacífica. “Trump quiere generar disturbios”, escribió en la red social X. “No caigan en la trampa”.

El asesinato de una mujer en Minneapolis

Un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) disparó y mató a una mujer durante un operativo llevado a cabo el miércoles en la ciudad de Minneapolis.

Un video tomado por un testigo registró los momentos del incidente. Primero se ve a la mujer discutiendo con un agente mientras permanece sentada al volante. El policía, luego, se situó frente al vehículo y le ordenó que se detenga.

Un oficial de migraciones mató a una mujer en Minnesota

Sin embargo, la conductora al parecer intentó escapar y avanzó, y el policía efectuó al menos tres disparos. La mujer perdió el control de la camioneta y chocó con un auto que estaba estacionado. Los médicos confirmaron que murió en el lugar.