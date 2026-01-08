Impactantes imágenes: un agente de Migraciones mató de dos disparos a una mujer en EE.UU

La estremecedora escena quedó registrada en una filmación de pocos segundos. Donald Trump respaldó el accionar del oficial. IMÁGENES SENSIBLES.

Donald Trump justificó el accionar del agente que mató a una mujer en plena calle.

Un episodio de extrema violencia generó conmoción en Minnesota, Estados Unidos, luego de que un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) disparara y matara a una mujer durante un operativo en la ciudad de Minneapolis.

En las imágenes se ve a la mujer discutiendo con un oficial mientras permanece sentada al volante. El agente se colocó frente al vehículo y le ordenó que se detenga. La escena es tensa y dura varios segundos. Repentinamente, la conductora avanzó con la camioneta para escapar del operativo y casi de inmediato, el policía comenzó a disparar.

En el video se escuchan al menos tres disparos . La mujer recibió los impactos, perdió el control de la camioneta y terminó chocando contra un auto que estaba estacionado. Los paramédicos confirmaron que murió en el lugar .

Un oficial de migraciones mató a una mujer en Minnesota

El Departamento de Seguridad Nacional sostuvo que el agente actuó en “defensa propia” y calificó el episodio como un “acto de terrorismo”. “Atropellar a nuestros agentes del orden con la intención de matarlos es un acto de terrorismo”, publicó el organismo en la red social X.

Según la versión oficial, el policía disparó al considerar que su vida, la de sus compañeros y la de otras personas estaban en riesgo. También se informó que algunos efectivos resultaron heridos durante el operativo.

El hecho ocurrió en medio de un clima de fuerte tensión en varias ciudades de Estados Unidos, con protestas y enfrentamientos durante operativos migratorios ordenados por el gobierno de Donald Trump.

La mujer tenía 37 años, era blanca, ciudadana estadounidense y no era objetivo de ningún operativo. Así lo confirmó el jefe de la Policía de Minneapolis, Brian O’Hara, quien explicó que la mujer estaba dentro de su auto y aparentemente bloqueaba la calle por la presencia de los agentes.

“No hay nada que indique que esta mujer fuera objetivo de ninguna actividad u operación de aplicación de la ley”, señaló O’Hara en una conferencia de prensa.

Un oficial de migraciones mató a una mujer en Minnesota

Desde el gobierno federal, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, volvió a hablar de “terrorismo doméstico”, pero el alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, salió al cruce y rechazó de plano esa caracterización.

Donald Trump defendió al agente

El presidente Donald Trump se refirió al episodio en su red social Truth Social, donde dijo que vio el video del tiroteo y respaldó el accionar del agente de ICE.

“La mujer que gritaba era, obviamente, una agitadora profesional, y la mujer que conducía el automóvil estaba muy desordenada, obstruyendo y resistiéndose. Luego atropelló de manera violenta, voluntaria y brutal al oficial de ICE, quien parece haberle disparado en defensa propia”, escribió.

Donald Trump

Trump también se refirió al estado del agente involucrado. “A juzgar por el video, resulta difícil creer que esté vivo, pero ahora se está recuperando en el hospital”, afirmó.

Además, el mandatario responsabilizó a la “izquierda radical” por este tipo de episodios. “Estos incidentes están ocurriendo porque la izquierda radical está amenazando, agrediendo y atacando a nuestros agentes del orden y agentes de ICE a diario”, sostuvo.

“Solo están cumpliendo con su deber de garantizar la seguridad en Estados Unidos. Debemos defender a nuestros agentes del orden de este movimiento radical, violento y de odio”, concluyó.

Críticas a la administración de Donald Trump

El gobernador Tim Walz afirmó que la administración Trump quiere “crear caos” después de que un agente de ICE disparara y matara a una mujer. “¿No tienen decencia? Tenemos a alguien muerto en su coche, sin motivo alguno”, dijo.

Walz llamó a la gente a protestar pacíficamente. “¿Y ahora escuchamos más retórica política? ¡Ya basta! Minnesotanos, no muerdan el anzuelo”, expresó este miércoles.

Los manifestantes comenzaron a reunirse en el lugar donde, según el Departamento de Seguridad Nacional, la mujer fue asesinada a tiros por un agente del ICE después de que ella “usara su vehículo como arma”.