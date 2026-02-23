Violencia de género: mantuvo encerrada a su pareja, la golpeó y quedó con arresto domiciliario

El acusado habría retenido y agredido a su pareja de 19 años tras una discusión. La Justicia ordenó custodia policial permanente y prohibición de contacto.

Un hombre fue imputado por un grave episodio de violencia de género ocurrido en Zapala , en el que habría privado ilegalmente de la libertad a su pareja y la agredió físicamente dentro de la vivienda que compartían . La Justicia dispuso como medida cautelar la prisión domiciliaria con custodia policial y monitoreo electrónico, además de prohibirle cualquier tipo de contacto con la víctima.

El hecho se registró el viernes 20 de febrero, alrededor de las 13, en una vivienda de la localidad del centro de la provincia, donde el imputado, identificado por sus iniciales O.A.A.C.E., convivía con la joven de 19 años . Según la acusación formulada por el asistente letrado Eduardo Dedominichi, tras una discusión, la mujer manifestó su intención de retirarse del domicilio para dirigirse a la casa de su madre, pero el acusado se lo impidió por la fuerza .

De acuerdo con la formulación de cargos, el hombre la empujó hacia una habitación, cerró la puerta y la mantuvo acorralada, impidiéndole salir y desplazarse libremente dentro de la vivienda. Durante ese lapso, la habría agredido mediante golpes de puño, patadas, mordeduras y arañazos, hasta que intervino la Policía, que acudió al lugar tras un llamado al 101 realizado por un familiar de la víctima.

Como consecuencia del ataque, la joven presentó diversas lesiones de carácter leve, que fueron constatadas por profesionales médicos. En base a estos elementos, la fiscalía le atribuyó al acusado el delito de privación ilegal de la libertad agravada por el uso de violencia, en calidad de autor, conforme a los artículos 141, 142 inciso 1 y 45 del Código Penal.

Durante la audiencia de formulación de cargos, la jueza Vanesa Macedo Font tuvo por formalizado el inicio de la investigación penal preparatoria y fijó un plazo de dos meses para su desarrollo, que representa la mitad del tiempo solicitado por la fiscalía para avanzar con las medidas probatorias.

En cuanto a las medidas cautelares, la magistrada consideró el riesgo para la integridad de la víctima, especialmente por la cercanía de los domicilios, y resolvió imponer la prisión domiciliaria del imputado en la casa de su madre, por un plazo inicial de diez días. La medida incluye custodia policial permanente las 24 horas y la colocación de un dispositivo electrónico de monitoreo, conocido como tobillera electrónica.

Además, dispuso la prohibición absoluta de contacto con la víctima por cualquier medio, ya sea personal, telefónico, digital o a través de terceros. Esta restricción busca evitar cualquier tipo de intimidación, hostigamiento o revictimización durante el proceso judicial.

La prisión domiciliaria será revisada en una nueva audiencia prevista para el 2 de marzo, donde las partes podrán solicitar modificaciones en función de la evolución de la investigación y del cumplimiento de las condiciones impuestas.

Mientras tanto, la causa continuará bajo investigación para determinar con mayor precisión las circunstancias del hecho y reunir pruebas adicionales, como pericias, testimonios y otros elementos que permitan sostener o ampliar la acusación.

La investigación continuará en las próximas semanas, mientras el imputado permanece bajo arresto domiciliario y sujeto a las restricciones impuestas por la Justicia.