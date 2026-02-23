El Instituto Vaca Muerta comienza las clases con los primeros 672 alumnos: cómo anotarse

A pocos días del inicio formal de las clases, el Instituto Vaca Muerta (IVM) ya cerró el cupo del primer llamado de estudiantes tras una abrumadora convocatoria. Desde el centro de estudios confirmaron que más de 13 mil personas se inscribieron para las primeras propuestas de formación de este año, que cuenta con un total de 2500 cupos.

El IVM iniciará sus primeras clases el 9 de marzo , unos días antes de la inauguración oficial con las autoridades de las operadoras petroleras y los referentes del gobierno municipal y provincial de Neuquén, que está prevista para el 16 de marzo. Las clases se dictarán en el Polo Tecnológico de Neuquén capital, en la segunda nave que construyó la Municipalidad de Neuquén y que ya fue equipada con laboratorios y simuladores para que los estudiantes se vean inmersos en el mundo del oil and gas.

Gustavo Schiappacasse, director ejecutivo de la Fundación YPF, aclaró que las materias exigirán un 85% de presencialidad, ya que los estudiantes cursarán no sólo en el Polo Tecnológico sino en el Parque Industrial Río Neuquén, donde se montó un pozo escuela para hacer las primeras prácticas y simulaciones.

"El Instituto funciona en dos sedes. En el Polo Tecnológico, que es el edificio del Municipio que alquilamos por cinco años donde vamos a tener aulas teóricas, talleres, aulas de simulación práctica y de simulación educativa. Y le sumamos una segunda sede que es en Río Neuquén, donde vamos a poner un pozo escuela, es decir, ahí va a haber un equipo de perforación, para operaciones a escala, para que las personas que se capaciten tengan 100% la práctica de lo que sucede en el campo", detalló durante una entrevista con LU5.

El director confirmó que más de 13 mil se inscribieron para capacitarse en el IVM, pero aclaró que este primer llamado, con clases que comienzan el 9 de marzo, abarcará un universo de 672 alumnos. El segundo llamado será en mayo, con 864 cupos, y el tercero está previsto para agosto, con otros 864 lugares, para alcanzar unas 2500 personas capacitadas durante el primer año.

Schiappacasse señaló que aún no se analizaron todos los perfiles, pero identificó un amplio rango etario entre los interesados, así como un balance equitativo entre mujeres y varones, y entre aquellos que no tienen ningún de experiencia y los que quieren certificaron los conocimientos que ya adquirieron en su trabajo diario en los yacimientos de Vaca Muerta.

A pesar de que el Instituto lanzó siete cursos para este año, en esta primera instancia se ofrecerán tres posibilidades de formación. El referente de Fundación YPF detalló de qué se tratan las primeras instancias.

Los cursos de operadores de perforación, de fractura, producción, mantenimiento y plantas, son "los que tienen mayor carga horaria, de entre 310 y 340 horas, lo que te da un total de 4 meses de cursada, porque son bien específicos y bien técnicos", según indicó.

"Después hay un curso de 130 horas aproximadamente que le llamamos de formación de upskilling y reskilling, que es para gente que por ya tiene conocimientos y aggiornarlos a lo que está demandando la industria hoy", dijo y agregó: "Y el curso obligatorio para ingreso a campo, que obviamente es donde hacemos más hincapié, que es todo lo que tiene que ver con la seguridad operativa y los conocimientos básicos de la industria de oil and gas, para que esa gente que entre a la operación, al yacimiento, conozca los riesgos a los cuales se enfrentan", señaló.

Qué capacitaciones ofrece el Instituto Vaca Muerta y cómo se desarrollarán las cursadas

Los cursos disponibles que el IVM dará este año incluyen:

Operador en Perforación

Operador en Fractura (Fracking)

Operador de Instrumentos

Mantenimiento Mecánico

Mantenimiento Eléctrico

Operador de Producción

Seguridad Operativa en Yacimiento

Cómo anotarse para cursar en el Instituto Vaca Muerta

Pese a que el plazo de inscripción cerró este sábado, Schiappacasse recordó que todos aquellos que ya se inscribieron y que no fueron parte del primer llamado quedarán registrados en la base de datos de la institución y, por lo tanto, podrán acceder a las siguientes oportunidades de formación.

El referente de YPF convocó a los interesados a ingresar al sitio oficial de IVM para acceder a toda la información sobre los cursos que se van a dictar y a inscribirse para los siguientes llamados de este año, que serán en mayo y en agosto.

"La gente se quiere capacitar, la gente quiere adquirir conocimientos", dijo el referente de la fundación y aclaró que "en definitiva este proyecto lo que hizo fue buscar ese nivel de conocimientos que se requiere en la industria". En ese sentido, señaló que el diseño curricular va atado a "los requerimientos que tienen las empresas de servicio, que en definitiva después son los que van a terminar contratando a estas personas que estén certificadas".

Los cursos tendrán una duración de cuatro meses. Las clases serán presenciales y se dictarán en dos turnos: de 14 a 18 o de 18 a 22 horas. Al finalizar la cursada, se otorgarán certificados que acreditan competencias técnicas y horas prácticas, avalados por el consejo Provincial de Educación de Neuquén. Entre los requisitos se cuenta que los candidatos tengan por lo menos aprobado el el secundario completo o el ciclo básico, que es hasta tercer año.

El intendente de Neuquén, Mariano Gaido, aclaró que los alumnos del IVM recibirán el apoyo de la Municipalidad para trasladarse a las aulas. Aclaró que los alumnos podrán ser beneficiarios del Boleto Estudiantil Neuquino para viajar gratis hasta el Polo Tecnológico. "Las 36 unidades que se suman 0 km los primeros días de marzo. También está estipulado que alcancen a recorrer y a y a darle la logística y el transporte necesario a quienes vienen a estudiar", expresó.