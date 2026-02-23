El acusado usó una identidad falsa para obtener dinero y le causó a la víctima severos daños económicos y emocionales.

Se hizo pasar por una mujer en una aplicación de citas por un insólito motivo y ahora podría ir a prisión.

Un hombre podría terminar en prisión tras haber utilizado una identidad falsa para engañar a una víctima a través de una aplicación de citas en la que se hacía pasar por una mujer . En concreto, le pidió dinero para atender a un supuesto familiar enfermo, pero lo destinó a un insólito fin .

El acusado de fraude es Adam Mowle, de 34 años , quien se hizo llamar Jenna Smith y logró que un hombre le transfiriera miles de libras bajo falsas promesas sentimentales, según informó en su sitio web el periódico británico Daily Mail.

Todo comenzó como una relación virtual que la víctima creía genuina y con proyección a largo plazo, pero que con el tiempo derivó en una estafa económica significativa y en un severo impacto emocional.

Según se informó en el tribunal, Mowle convenció a su víctima de enviarle £9.165 argumentando problemas familiares de salud y dificultades financieras, y luego transfirió el dinero a una cuenta bancaria que estaba bajo su control.

Cuando el hombre engañado comenzó a sospechar de la veracidad de la identidad con la que mantenía contacto, descubrió que había sido víctima de una estafa.

A partir de ese momento, intentó recuperar el dinero perdido mediante apuestas. Sin embargo, lo que supuso que sería una solución, terminó siendo un nuevo problema, porque sufrió una pérdida adicional de £93.000.

Todos estos hechos fueron presentados ante la Justicia como parte del daño total ocasionado por el fraude. Mowle compareció ante el Tribunal de la Corona de Ipswich, donde admitió haber adquirido propiedad delictiva mediante fraude.

El juez Matthew Bone decidió aplazar la sentencia hasta el 18 de marzo y advirtió que la cárcel es una de las opciones que se están considerando.

El tribunal también fue notificado de que el dinero obtenido mediante el fraude fue destinado, principalmente, al mantenimiento de su caballo.

Los movimientos que detectó la Justicia

Durante la audiencia, el juez señaló que en la cuenta bancaria de Mowle se habían detectado múltiples transferencias provenientes de otras fuentes, algunas de ellas con referencias explícitas al nombre “Jenna”.

Este dato llevó a considerar que el acusado podría haber utilizado la misma identidad falsa para engañar a otros hombres, aunque ninguna de las presuntas víctimas adicionales presentó una denuncia formal.

El caso fue investigado por Suffolk Trading Standards, el servicio de cumplimiento normativo del Consejo de ese Condado. Lee Nunn, alto funcionario del organismo, informó que las cantidades sospechosas recibidas por Mowle alcanzaban un total de “cinco cifras”.

La investigación detalló que Mowle utilizó su “conocimiento detallado del área local de la víctima para generar confianza” y mostró “un total desprecio por su bienestar emocional y financiero”.

El revelador testimonio de una de las víctimas

La víctima, cuya identidad no fue revelada, brindó un extenso testimonio sobre el impacto del engaño.

“En enero de 2019, me "emparejé" con una mujer llamada Jenna Leigh Smith en una aplicación de citas y, a medida que nuestra relación se desarrollaba, realmente pensé que este era el comienzo de una relación a largo plazo”, expresó el hombre, según cita aquel mismo medio británico.

En esa dirección, admitió: “Sentí una pena genuina por los problemas que Jenna me dijo que estaba teniendo, incluidos su padre con cáncer y sus propios problemas de salud graves”.

“No fue hasta que sospeché que Jenna me estaba mintiendo que me di cuenta de que había pagado £9,165 en una cuenta que pensé que era propiedad de Jenna”, indicó.

Tras descubrir el engaño, el sujeto reveló que la situación le causó daños económicos y emocionales. “El impacto personal que la relación con Jenna y la pérdida de casi £10,000 ha tenido en mi vida es significativo y ha destruido mi salud mental”.

Incluso reconoció que “la situación era tan sombría” que hasta consideró quitarse la vida.