Un hijo de Covunco, en el ministerio de Defensa Nacional

Carlos Alberto Presti inició su carrera militar en el RIM 10.

El teniente General Carlos Alberto Presti hace escasos meses fue designado como el nuevo ministro de Defensa de la Nación. Presti, un militar de carrera con una destacada trayectoria en el Ejército Argentino, comenzó su trayectoria militar en el Regimiento de Infantería de Montaña 10 de Covunco , un regimiento histórico declarado Monumento Histórico Nacional en el año 2007.

La designación de Presti es un reconocimiento a su dedicación y esfuerzo, y un orgullo para la unidad en la que inició su carrera militar. " Es un orgullo para esta unidad histórica que alguien que haya pertenecido a esta institución hoy presida las Fuerzas Armadas" , destacó desde Buenos Aires Francisco León Racedo; bisnieto del prócer del cual la unidad tomó su nombre.

El RIM 10 de Covunco, con más de 80 años de asentamiento definitivo en la Patagonia, es un símbolo de la presencia militar argentina en la región. Fue el primer asentamiento militar permanente en la Patagonia argentina, desde el año 1937. La carrera de Presti es un ejemplo de cómo la dedicación y el esfuerzo pueden llevar a un militar a alcanzar los más altos cargos.

El actual ministro de Defensa se destacó en el RIM 10 de Covunco como Subteniente, donde se especializó en Montaña y se convirtió en Cazador de Montaña. Luego, obtuvo el pase a Córdoba, donde se convirtió en Paracaidista y Comando. Su carrera militar es un ejemplo de excelencia y dedicación.

En Covunco, Presti consolidó su formación y experiencia en ambiente geográfico montañoso, y se convirtió en un referente en la instrucción, planificación y ejecución de actividades operacionales en alta montaña. Su dedicación y exigencia física le valieron una reputación de líder en terreno.

A lo largo de su carrera, Presti completó diversas capacitaciones específicas vinculadas al ambiente geográfico cordillerano, y se desempeñó como instructor en actividades operacionales de la especialidad. Su paso por Covunco no solo significó su formación técnica, sino también el arraigo personal con la provincia y la Patagonia neuquina.

Presti se incorporó al Regimiento en 1987, recién egresado del Colegio Militar de la Nación, y rápidamente se destacó por su profesionalismo y liderazgo. Durante su permanencia en la unidad hasta el año 1991, desempeñó funciones en la Compañía de Infantería de Montaña A y en la Sección de Morteros Pesados de la Compañía de Comando y Servicios.

Ya como jefe de las Fuerzas Armadas, Presti visitó en algunas oportunidades la unidad, destacando su papel importante de custodio de la Patagonia Argentina. Su designación como ministro de Defensa Nacional es vista como un reconocimiento a su trayectoria y experiencia-

El importante cargo de Presti en la esfera presidencial, también es un reconocimiento a la unidad histórica del RIM 10, que ha sido un pilar fundamental en la defensa del sur argentino. "Es un orgullo para nosotros que esta unidad haya sido el punto de partida para la carrera de Presti", dijo Francisco Racedo. "Estamos seguros de que seguirá trabajando para defender los intereses de la nación y de esta región neuquina", añadió.

Aunque su designación como ministro es reciente, Presti siempre ha mantenido un fuerte sentido de pertenencia por la unidad y la región. Como jefe de las Fuerzas Armadas, visitó este regimiento en varias oportunidades, recordando aquellos tiempos de plena formación militar al comenzar su carrera en Covunco.

En este sentido, es importante destacar que el RIM 10 cuenta con un nuevo jefe de regimiento desde el pasado 27 de enero. El teniente coronel Eduardo César Sanguinetti, reemplazó en este cargo institucional al teniente coronel Ezequiel Benítez. El flamante jefe de unidad tendrá la responsabilidad de dirigir este monumento histórico en estos dos próximos años, siguiendo la impronta de los "racedos" y considerando que alguna vez Presti cumplió funciones como oficial en esta unidad emblema del ejército nacional.

“Estamos seguros de que seguirá trabajando para defender los intereses de la Nación y de la región del centro neuquino, y que su experiencia y liderazgo serán fundamentales para el éxito del ministerio de Defensa Nacional”, apuntó con orgullo el bisnieto de Racedo.

La comunidad de Covunco se encuentra en un momento de gran orgullo y celebración. El nombramiento de Carlos Alberto Presti como ministro de Defensa Nacional es un logro que trasciende las fronteras de la región y se convierte en un motivo de orgullo para todos los que han tenido la oportunidad de conocerlo y trabajar con él.