ATEN inicia las clases con paro en Neuquén, en adhesión a una medida nacional

El nivel primario iniciará este miércoles con normalidad, pero la medida de fuerza será cuando le toque a los secundarios. Fany Mansilla confirmó la adhesión a la medida de la CETERA.

La secretaria general de ATEN provincia, Fany Mansilla , confirmó que el gremio neuquino adherirá al paro nacional docente convocado por CTERA para el próximo 2 de marzo, una semana después del inicio primario de clases en Neuquén y el día de inicio para el nivel secundario.

En declaraciones al programa Línea Abierta de LU5 , indicó que la medida será por 24 horas y alcanzará especialmente al nivel secundario, que ese día inicia el ciclo con mesas de examen.

Mansilla explicó que el congreso de CTERA definió un plan de acción ante el “complejo contexto” que atraviesa el sistema educativo en distintas provincias y a nivel país. “El paro tiene que ver con lo salarial, lo presupuestario y la exigencia de una nueva ley de financiamiento educativo”, señaló la dirigente del gremio docente neuquino.

Así, cuestionó que CTERA no fue convocada a la paritaria nacional docente, instancia que fija el piso salarial para todas las jurisdicciones y también alertó por el impacto de un proyecto impulsado desde el Gobierno nacional, al que definió como una “ley de libertad educativa”.

Paro de ATEN: las razones y la alerta de un proyecto

Según detalló Mansilla, la iniciativa propone modificar el sistema de designación docente. “Hoy los docentes son designados por orden de mérito a través de juntas de clasificación. Se presentan antecedentes, cursos, antigüedad, certificado de antecedentes penales. Hay un orden claro. Esta ley rompe esa estructura”, afirmó.

Advirtió que el proyecto contempla que las designaciones se realicen en cada institución y que se conformen consejos de padres que intervengan en la evaluación del desempeño docente.

“Imaginemos lo que significa para una familia tener que trabajar y además hacerse cargo de definir docentes o evaluar rendimientos. Es grave porque ataca la carrera docente”, sostuvo.

En Neuquén, las clases primarias comienzan el 25 de febrero, por lo que el paro del 2 de marzo no afectará el arranque en ese nivel. Sí impactará en el secundario, que inicia con mesas de examen.

Mansilla señaló que, aunque la provincia cerró un acuerdo salarial, ATEN adhiere por pertenecer a CTERA y en solidaridad con el escenario nacional.

La dirigente también confirmó que ATEN presentó una nota al ministro de Gobierno, Jorge Tobares, y a la ministra de Educación, Soledad Martínez, para exigir la conformación de mesas técnicas pendientes.

El impacto y el pedido a la ministra en Neuquén

Entre los puntos reclamados figuran el boleto educativo, temas de Salud ocupacional, la Situación del CFP 39, que funciona en unidades penitenciarias y las partidas de refrigerio y comedor. “Las partidas todavía no están depositadas. Los chicos tienen que tener refrigerio para empezar las clases”, advirtió.

Sobre infraestructura, Mansilla señaló que se intervinieron más de 130 escuelas en la provincia, aunque reconoció que unas 30 no podrán iniciar en fecha por obras inconclusas.

Mencionó casos en localidades como Junín de los Andes, Cutral Có y Auminé, donde deberán garantizarse espacios alternativos o mecanismos pedagógicos transitorios.

“Si es una semana es una cosa. Si son dos meses, hay que encontrar otra forma para que los chicos accedan a clases”, afirmó.

Elogio de Rolando Figueroa por el inicio a término

El gobernador Rolando Figueroa había destacado que por segundo año consecutivo el ciclo lectivo comenzaría en la fecha prevista. Sin embargo, el paro nacional del 2 de marzo interrumpirá el normal desarrollo en el nivel medio.

“El panorama del país es muy complejo para los docentes. Estamos muy alertas por todo lo que está pasando”, concluyó Mansilla.