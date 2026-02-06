Recorte de licencias gremiales e interna en ATEN: qué dijo Fany Mansilla tras la irrupción violenta en la sede provincial

La dirigente de ATEN provincial habló sobre cómo se repartern las licencias gremiales y la situación financiera de la opositora seccional Capital.

Fany Mansilla se refirió a la irrupción en el edificio de ATEN Provincial.

La secretaria general del sindicato de los docentes, Fany Mansilla , explicó este miércoles el trasfondo del conflicto con la seccional Capital luego de la irrupción violenta protagonizada por militantes de la agrupación Multicolor en el edificio central de ATEN .

En diálogo con Línea Abierta de LU5 , la dirigente sostuvo que el eje de la disputa es la distribución de las licencias gremiales, pero advirtió que “la violencia, los insultos y el intento de imponer por la fuerza no se van a naturalizar”.

El episodio ocurrió el martes, cuando un grupo reducido -alrededor de 25 militantes, según Mansilla- ingresó a la sede provincial con megáfonos, carteles y gritos dirigidos a la comisión directiva Los videos circularon en redes sociales y generaron fuerte impacto dentro y fuera del gremio. Para la conducción provincial, el modo de la protesta cruzó un límite.

ATEN protesta- agresión- multicolor (2) lLa protesta de la Multicolor en la sede provincial de ATEN.

Mansilla explicó que la potestad para acordar con el Gobierno provincial la cantidad de licencias gremiales corresponde a la comisión directiva provincial y que el número es limitado.

Intrena en ATEN: el número de licencias y el reclamo

“Somos 17 en la conducción; algunos están jubilados. En total hay 13 licencias para toda la provincia”, detalló. En ese marco, señaló que la seccional Capital reclama 11 o 12 licencias solo para esa seccional, un pedido que consideró desproporcionado frente a las 22 seccionales que integran ATEN.

La dirigente también rechazó la comparación que realiza Capital con los vocales del Consejo Provincial de Educación. “No tienen licencia gremial porque son electos, valoran, clasifican y confeccionan listados. No es lo mismo”, afirmó, y calificó ese planteo como una estrategia para desacreditar a la conducción provincial.

ATEN protesta- agresión- multicolor (1) Con cánticos e insultos, militantes de ATEN Capital irrumpieron en la sede provincial por las licencias gremiales.

Otro punto central del descargo fue el "tono misógino" que, según Mansilla, se desprendió en la protesta. “Hubo insultos por nuestra condición de mujeres, subestimaciones sobre nuestra capacidad de conducción. Eso no lo vamos a dejar pasar”, advirtió. Además, remarcó que durante la irrupción se agredió verbalmente a personal administrativo y de limpieza, “todos trabajadores del sindicato”.

La plata en el banco de ATEN capital

Respecto del financiamiento, Mancilla negó cualquier desfinanciamiento a la seccional Capital. Aseguró que existen variables administrativas -como ceses y cambios de cargos- que explican diferencias en los giros, y afirmó que Capital “tiene más de 100 millones de pesos en el banco”. “Jamás perjudicaríamos a una seccional, sea de la agrupación que sea”, subrayó.

Sobre los pasos a seguir, la secretaria general indicó que la comisión directiva provincial evalúa medidas y que el estatuto prevé herramientas, incluso sanciones, aunque aclaró que no consideran esa vía como primera opción.

“La salida es política y sindical: reflexionar, discutir sin violencia y fortalecer la unidad”, sostuvo. Y concluyó con una advertencia: ATEN “se construyó con debate y democracia, no con gritos ni tomas”, y ese será el límite que la conducción está dispuesta a sostener.