Ranieri Lopes Filho grabó el accidente que padeció durante un entrenamiento en Brasil. Fue operado de urgencia y afronta una extensa recuperación.

El momento en que un fisicoculturista levantaba 400 kilos con sus piernas y sufrió una grave lesión

Un fisicoculturista brasileño sufrió una grave lesión mientras realizaba un ejercicio de prensa de piernas con una carga de 400 kilos . Ranieri Lopes Filho, de 31 años, entrenaba para una competición regional cuando se rompió el tendón del cuádriceps de su pierna derecha. El hecho quedó registrado en un video que filmaba el atletla.

El accidente ocurrió en un gimnasio de la ciudad de Teresina, en el estado de Piauí, en el noreste del país. Tras completar dos repeticiones, una de sus piernas cedió bajo el peso y Lopes Filho, luego de escucharse claramente la rotura, comenzó a gritar de dolor.

Rápidamente, otras personas intentaron ayudarlo, lo cual quedó reflejado en el video que el fisicoculturista publicó en sus redes sociales. En las imágenes se observa cómo retiraban uno a uno los discos de la prensa para liberar al atleta, quien permanecía sentado en posición inclinada, sin poder mover la pierna.

El fisicoculturista fue trasladado a un hospital privado de Teresina, donde un día después fue sometido a una cirugía de urgencia para reparar el tendón desgarrado.

“Fue un dolor insoportable, pero junto con él vino la frustración de saber que toda la planificación para competir en mayo se había desmoronado. El dolor posoperatorio fue incluso peor que el del accidente”, admitió Lopes Filho en declaraciones a G1.

El video donde el fisicoculturista sufre la lesión

Además del momento exacto de la lesión, el deportista subió a Instagram imágenes tomadas desde la cama del hospital.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TNnoticiasMx/status/2018294046658052583&partner=&hide_thread=false ¡Impactante! El fisicoculturista brasileño Ranieri Lopes Filho (31 años) sufrió una lesión brutal mientras entrenaba para una competencia en mayo. Intentó una prensa de piernas con 400 kg (¡casi 900 lb!) y su tendón del cuádriceps derecho se rompió en el acto. Él mismo grabó… pic.twitter.com/tAWpvIwUuM — Tendencia Noticias (@TNnoticiasMx) February 2, 2026

“Aunque cada experiencia es única, son las decisiones que tomamos las que guían el significado de nuestra existencia. Así, la vida presenta numerosos desafíos cuyas consecuencias revelan tanto el peso de las decisiones como las falsas alternativas que nos ofrecen sólo la ilusión de libertad”, escribió.

Según esa publicación, el hecho ocurrió el 24 de enero, aunque el video se viralizó varios días más tarde.

Qué dijo el médico que lo atendió

Anisio Castelo Branco, el médico que trató a Lopes Filho, explicó cómo se produjo la lesión. Según detalló a G1, el atleta padeció una contracción excéntrica, que se da cuando el músculo se contrae y aumenta de tamaño.

“En este momento se produce una sobrecarga en el tendón, lo que puede llevar a su rotura en casos de tendinopatía crónica”, explicó.

El profesional indicó además que la lesión tendrá impacto en la vida cotidiana del atleta durante las próximas semanas, porque no podrá caminar hasta el próximo mes. Luego, iniciará un proceso gradual de recuperación.

El regreso a entrenamientos más exigentes recién será posible hacia finales de 2026. Hasta entonces, la recuperación será progresiva y con cargas reducidas.

“Le daremos poca carga durante las primeras tres semanas. A partir de la tercera, podrá caminar con el soporte articular, manteniendo la rodilla extendida, y entre la sexta y la octava semana le retiraremos el soporte y le permitiremos caminar y ganar fuerza muscular”, adelantó Castelo Branco, responsable de la cirugía reconstructiva.