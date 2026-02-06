Tres atracciones que no te podés perder en la Fiesta de la Confluencia 2026 en Neuquén

El predio de la Isla 132 tiene cientos de puestos y atracciones para todos los públicos. Enterate de tres que resaltan.

La Fiesta de la Confluencia arrancó con todo este jueves 5 de febrero y, además de la grilla de lujo, el predio de la Isla 132 tiene imperdibles atracciones para los concurrentes. Entre todas ellas destacan tres experiencias.

De la mano de artistas nacionales de renombre y talentos locales Neuquén vibra por cuatro días. El festival más convocante de la Patagonia tiene lugar hasta el 8 de febrero en el predio del Paseo Costero, frente al río Limay.

Además de música de primer nivel y la chance de ganar importantes premios, quienes participan del festival pueden vivir una experiencia única : la posibilidad de ver la ciudad desde el cielo en sillas voladoras . La atracción está a cargo de Elevé Danza , la compañía de danza aérea reconocida mundialmente. Es totalmente gratuita y por orden de llegada .

“Se trata de una experiencia única donde el público se anima a volar, mirar la ciudad desde el cielo y vivir un momento inolvidable”, explicaron desde Elevé Danza. La atracción, que dura unos 15 minutos, consiste en subir a la estructura de sillas voladoras que ascienden y giran a más de 50 metros de altura, ofreciendo vistas inigualables en 360 grados.

SIllas voladoras de noche

Una gran novedad de esta edición de la Fiesta de la Confluencia será la realización de un espectáculo internacional de motos freestyle (FMX), con pilotos invitados y acrobacias de alto impacto visual. El show se desarrollará el sábado y el domingo, con funciones a las 19 y a las 21, frente al Escenario Limay, y contará con el patrocinio de Zen Waters.

Con un stand innovador, Calf participa de la Fiesta Nacional de la Confluencia por décimo tercer año consecutivo. En esta edición se presenta ante los neuquinos con una propuesta que denominó "Experiencia Calfibra", pensada para brindar a los visitantes un espacio inmersivo, interactivo y abierto a toda la comunidad.

SIllas voladoras de noche (1)

En esta oportunidad, la Cooperativa diseñó un impactante cubo de 12,85 x 12,85 metros, rodeado por 80 paneles solares, que refuerzan el compromiso de CALF con la sustentabilidad y la innovación. El stand cuenta además con cartelería informativa de todos los servicios sociales que brinda la institución y un amplio patio donde el público podrá disfrutar de diversas actividades.

La denominada “experiencia inmersiva” propone un entorno que busca sumergir completamente al visitante en una vivencia sensorial, estimulando la vista, el oído y el tacto mediante recursos interactivos, proyecciones y tecnología, con el objetivo de generar una experiencia cercana, innovadora y memorable.

Cómo están distribuidos los escenarios

La edición 2026 del festival tiene cuatro escenarios distribuidos en la Isla 132: el Escenario Confluencia como espacio principal; el Escenario Limay, que suma figuras nacionales de peso; el Escenario Río Neuquén; y un escenario dedicado a la música electrónica. También hay áreas para las infancias y espacios recreativos.

Como es habitual en cada edición, quienes hayan comprado entradas para el show y los buenos contribuyentes pueden ingresar a una zona preferencial más cercana al escenario. En estos casos, la entrada al predio es por la calle Linares, pasando con su código QR una vez que atraviesen el balneario municipal Albino Cotro.

mapa predio fiesta de la confluencia

El público restante debe acceder al campo general por la calle Río Negro, recorriendo primero los stands institucionales, la zona infantil y el área gastronómica.