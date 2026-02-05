Fiesta de la Confluencia 2026: se conocieron los ganadores del auto, la moto y el monopatín

Pasadas las 22, se realizaron los primeros tres sorteos de la fiesta. Cuáles son los próximos premios.

Ya se sortearon los primeros premios de la Fiesta de la Confluencia 2026.

La Fiesta de la Confluencia 2026 ya empezó y con ella no sólo la música, también los sorteos para quienes asisten al magno evento en la Isla 132. Minutos después de las 22, en el escenario principal, se dio a conocer quienes son los primeros tres ganadores del sorteo.

Con el número 26.342 Shirley Desirée Grossenbacher fue la ganadora del monopatín eléctrico . Luego, con el 35.778 Pablo Valdez se adjudicó la motocicleta eléctrica.

Sin dudas, el premio que más expectativas generaba, era el auto Toyota Yaris color blanco perlado, que fue para el número 20.187, y la ganadora fue Miguelina Ailín Marinao.

Lo curioso y simpático también, fue que el sorteo lo copó la secretaria de Jefatura de Gabinete de la Municipalidad de Neuquén, María Pasqualini, que terminó conduciendo el momento con mucho enfasis.

WhatsApp Image 2026-02-05 at 10.31.43 PM

El resto de los sorteos

La noche de cierre, del 8 de febrero, llega el premio mayor: el domingo se sortea una casa de dos dormitorios. Quiénes deseen participar deben pasar a anotarse al stand de Viviendas Roca, ubicado en el ingreso por Río Negro, al lado del puesto de Recursos Hídricos. Además, habrá más monopatines, motos y una camioneta Toyota Hilux 4X4 DC DX 2.4 TDI 6 MT, también 0km.

Los premios se otorgan libres de impuestos y deben ser patentados luego en Neuquén capital. En total, se ofrecerán para la venta 50 mil números.

Fiesta de la Confluencia 2026: cómo comprar la rifa

Para comprar uno o más número de la rifa, se puede acceder a la página web oficial de la Municipalidad de Neuquén en el siguiente link o escribiendo www.neuquencapital.gov.ar en la barra de direcciones.

El sitio oficial de la Municipalidad de Neuquén cuenta con un banner en la cabecera que da acceso directo al formulario de compra de las rifas.

En el formulario, hay que completar los campos requeridos con información personal y de contacto.

Se debe seleccionar la cantidad de números que se desean. Cada uno tiene un valor de 70 mil pesos.

Los únicos habilitados a comprar son los mayores de 18 años y, al efectuar el pago, recibirán el comprobante con el número en su casilla de correo electrónico.