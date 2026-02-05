Dispuesta a todo: una mujer intentó ingresar droga a la U11 dentro de sus zonas íntimas

Ocurrió este martes al mediodía en la cárcel durante una visita a un recluso. Los detalles de cómo la atraparon.

Una vez más, la Policía de Neuquén realizó un insólito descubrimiento en la ciudad capital. La situación ocurrió este martes al mediodía , durante una visita en la U11 , cuando los efectivos detectaron un inusual intento de ingreso de drogas que finalmente resultó frustrado.

Minutos antes de las 12.00 , personal del Departamento de Detención N.° 11 alertó sobre un caso en el sector de Visitas y Encomiendas. Se trató de una mujer que fue sometida al procedimiento de registro personal de rutina y en el mismo, los profesionales encontraron un envoltorio de nylon negro oculto en la zona pélvica de la visitante que en su interior contenía una aparente sustancia sospechosa.

Rápidamente, se activó el protocolo de resguardo del lugar y se solicitó la presencia del Departamento Antinarcóticos para dar continuidad al procedimiento correspondiente. Una vez allí, tras realizarse el pesaje del material secuestrado y el test orientativo, las autoridades confirmaron que se trataba de 0,55 gramos de Cannabis sativa (marihuana).

Tras el procedimiento, la mujer involucrada quedó imputada en una causa por presunta infracción a la Ley Nacional N.° 23.737 (Ley de Estupefacientes). Además, se inició el correspondiente sumario disciplinario conforme a la normativa vigente del régimen penitenciario.

U11.jpg

Intentó ingresar droga a la cárcel en un producto panificado

El particular caso se suma a los tantos conocidos en la región. El más cercano ocurrió en la localidad de Cutral Co cuando un hombre intentó pasarle estupefacientes a un interno de la U22 dentro de una bolsa de chipá.

Según informó la Policía, todo inició la tarde del miércoles 28, cuando una persona se presentó en el penal con el fin de entregar alimentos y pertenencias a un interno. Puntualmente, se trataba de elementos de panadería, como bizcochos y chipá.

Al realizar el correspondiente control de los elementos, el personal policial detectó envoltorios de nylon transparente ocultos en el interior de los chipá, los cuales contenían una sustancia sólida sospechosa.

chipa droga

Ante esta situación, se dio inmediata intervención a la División Antinarcóticos Cutral Co, cuyos efectivos se hicieron presentes en la unidad para llevar adelante las diligencias de rigor. Tras realizar el test orientativo correspondiente, se determinó que la sustancia arrojó resultado positivo para cocaína, con un pesaje aproximado de 2,7 gramos.

Finalizado el procedimiento, se labraron las actuaciones judiciales correspondientes; se notificó al visitante de su imputación a una causa por infracción a la ley de Estupefacientes 23.737 y se le otorgó la libertad supeditada.

Con estos ingresos frustrados, la Policía de Neuquén comprueba la importancia y eficacia de los controles de rutina y del estricto cumplimiento de los protocolos de seguridad.