La Policía dio con un dealer en plena entrega de droga

Se le secuestró droga y dinero de moneda nacional y extranjera. El dealer quedó bajo investigación en San Martín de los Andes.

Un dealer quedó expuesto y bajo investigación luego de ser detectado por la Policía mientras realizaba una entrega de droga en plena calle, en San Martín de los Andes . El hecho ocurrió durante la noche y muy cerca de una escuela.

Según informó la Policía, la detención se dio el lunes por la noche, alrededor de las 21:45, mientras personal de calle realizaba un patrullaje preventivo por inmediaciones de calle Capitán Drury al 900 . Casualmente, en cercanías se ubica la Escuela Primaria N° 274 y fue por esa zona donde se toparon con dos hombres que demostraron una actitud sospechosa.

Puntualmente, al percatarse de la presencia de los efectivos, ambos intentaron descartar diversos elementos, lo que hizo pensar que podrían estar intercambiando estupefacientes. El personal procedió a identificarlos y requisar sus pertenencias, donde los sospechosos ya no pudieron ocultar la droga.

A raíz del hallazgo, se dio intervención al personal de la División Antinarcóticos Zona Sur, que se encargó de realizar los análisis correspondientes sobre la sustancia, que resultó ser cocaína y marihuana en distintas presentaciones, ambas dosificadas para la venta al menudeo. Tras la comprobación, secuestraron todo de acuerdo al protocolo.

Asimismo, los efectivos le secuestraron a uno de los hombres -quien sería el dealer- un teléfono celular y dinero en efectivo, tanto en pesos argentinos como pesos chilenos.

Este hombre fue notificado de una investigación que se inició en su contra por infracción a la Ley de Estupefacientes 23.737.

Una dealer a la cárcel y dos hombres más condenados por microtráfico

Una casa del barrio San Lorenzo Norte, movimientos constantes a toda hora y denuncias anónimas que encendieron la alarma. Así comenzó una investigación que terminó con tres personas condenadas por delitos de microtráfico de droga en la ciudad de Neuquén. La pena de prisión efectiva para una dealer coronó un procedimiento abreviado impulsado por el Ministerio Público Fiscal.

El acuerdo judicial fue rápido, pero detrás hubo meses de seguimiento policial, escuchas visuales y pruebas contundentes que dejaron sin margen a los acusados. Sus nombres y apellidos quedaron expuestos: son Valeria Andrea Prieto, Aarón David Sosa Zidan y Lautaro Della Longa.

La causa se originó a partir de información aportada de manera anónima y del trabajo del Departamento Antinarcóticos de la Policía, que montó un operativo de vigilancia sostenido en el tiempo. El resultado: 195 movimientos compatibles con la venta de droga registrados durante 78 horas de observación, una cifra que terminó de cerrar el cerco judicial.

La casa allanada en el barrio San Lorenzo donde, según la Policía, funcionaba un kiosco narco. Los detenidos dicen que los quieren "ensuciar".

El expediente tomó forma el 7 de noviembre de 2025, cuando el Ministerio Público Fiscal formuló cargos contra Valeria Andrea Prieto, Aarón David Sosa Zidan y Lautaro Della Longa. En un inicio, la acusación fue por comercio de estupefacientes agravado, una figura penal más grave, pero el avance de la investigación y el análisis fino de la prueba permitieron reformular la calificación legal y arribar a un procedimiento abreviado.

El acuerdo fue expuesto días atrás por el asistente letrado Bruno Miciullo y aceptado por las defensas, lo que permitió resolver la causa sin llegar a juicio oral, aunque con condenas que igualmente marcaron un punto final para los imputados. Miciullo calificó la conducta de Prieto como autora del delito de comercio de estupefacientes; la de Sosa Zidan como partícipe secundario del mismo delito; y la de Della Longa como autor de tenencia simple de estupefacientes en concurso real con tenencia ilegítima de arma de fuego.

Como resultado del acuerdo, Valeria Andrea Prieto fue condenada a 4 años de prisión de cumplimiento efectivo y al pago de una multa de 45 unidades fijas. Aarón David Sosa Zidan recibió una pena de 3 años de prisión de ejecución condicional y una multa de 22,5 unidades fijas, mientras que Lautaro Della Longa fue condenado a 3 años de prisión condicional