¿Cómo revivir una parrilla oxidada? Este es el truco para recuperarla

Un método económico y efectivo permite eliminar el óxido sin usar productos químicos ni cambiar la rejilla.

El asado es un ritual infaltable para muchos, pero una parrilla cubierta de óxido puede arruinar cualquier encuentro. Antes de reemplazarla o usar limpiadores agresivos, existe un truco casero que ayuda a recuperarla de forma simple, económica y segura.

Se trata de una receta infalible que solo requiere un elemento que todos tenemos en la cocina: el papel aluminio , que se transforma en un héroe inesperado.

La corrosión es el resultado natural de la exposición del hierro al oxígeno y la humedad. En el caso de las parrillas , este proceso se acelera debido a los residuos de sal de asados anteriores y la falta de un mantenimiento adecuado entre usos.

El óxido no solo es antiestético, sino que puede desprender partículas que afectan el sabor y la higiene de los alimentos. Aquí es donde el papel aluminio entra en acción como un héroe inesperado.

Parrilla oxidada.

Para que este truco casero sea realmente efectivo a largo plazo, el secreto final es el "curado". Una vez que la parrilla esté limpia, aplica una capa fina de aceite de cocina sobre toda la superficie.

Como podrás ver a continuación, lo cierto es que no necesitas herramientas costosas para mantener tu equipo de asado en perfectas condiciones. El papel aluminio demuestra ser la herramienta más versátil y económica para disfrutar de una comida al aire libre sin preocupaciones.

El paso a paso del truco casero con papel aluminio

Este método es valorado por los expertos por su capacidad para remover la suciedad sin dañar la estructura metálica. Sigue estos pasos para obtener resultados profesionales:

toma la bola de papel aluminio y frótala con firmeza sobre cada una de las varillas. Notarás cómo el color naranja desaparece rápidamente. Al ser un metal más blando que el hierro, el aluminio desprende el óxido sin rayar profundamente la superficie. Enjuague y secado: una vez terminada la limpieza, pasa un paño húmedo para eliminar cualquier residuo metálico o polvo de óxido. Es vital secar la superficie inmediatamente para evitar una nueva oxidación.

Para qué sirve frotar un ajo en la parrilla

Aunque ya muchos lo usan para frotarlo en la parrilla pensando que le añade sabor a la carne, esta acción tiene un nuevo beneficio, facilita que la carne no se pegue y se cocine de manera más uniforme.

Se trata del ajo, que al entrar en contacto con el calor, crean una delgada película sobre el hierro o acero de la parrilla, un secreto que los parrilleros más experimentados conocen y que pocos se animan a probar en casa.

Pero además, el ajo deja un aroma suave y un toque de sabor que realza la carne sin invadirla. También ayuda a limpiar y desinfectar la parrilla. Sus compuestos sulfurados eliminan restos de grasa y bacterias de asados anteriores.

Ajo. Parrilla. Enterate la razón por la que muchos parrilleros frotan en ajo en los hierros antes de hacer el asado.

Cómo aplicar el truco del ajo, paso a paso

Cortá un diente de ajo al medio.

Con la parrilla bien caliente, frotá el ajo por todas las rejillas.

Esperá unos segundos antes de poner la carne, para que el aroma se impregne de forma sutil.

Tips a tener en cuenta