Se le desprendió un carro de su camioneta y mató a un joven: irá a juicio

El accidente fatal ocurrió en el acceso Jaime de Nevares, en Centenario, en mayo de 2024. La víctima mortal y un amigo que sufrió lesiones graves fueron impactados por el carro.

Por pedido de la fiscalía, un hombre al que se responsabiliza por un accidente fatal ocurrido a comienzos de 2024 en Centenario será llevado a juicio. La víctima mortal y un amigo que sufrió lesiones graves fueron impactados por un carro que se desprendió del vehículo del imputado.

La fiscal del caso Lucrecia Sola hizo la solicitud este jueves durante una audiencia de control de acusación y un juez de garantías resolvió hacer lugar a ello y disponer la apertura a juicio.

De acuerdo con la acusación del Ministerio Público Fiscal, el imputado -identificado como "L.E.E."- provocó el hecho el 5 de mayo de 2024, minutos antes de las 21:35, cuando conducía una camioneta Chevrolet S10 por el acceso Jaime de Nevares, a la altura de la intersección con la calle rural 20 de Centenario.

Según se constató a lo largo de la investigación, el imputado arrastraba con su vehículo un carro de fabricación casera que no tenía un sistema de anclaje adecuado. En esas circunstancias, el carro se desprendió mientras circulaba por un tramo curvo del acceso, se cruzó hacia el carril contrario e impactó contra una motocicleta Honda CG 150 en la que viajaban Agustín Alexis Alvarado y un amigo: "R.C.V.".

Como consecuencia del impacto, Alvarado sufrió politraumatismos y un traumatismo de cráneo grave que le provocaron la muerte en el lugar. En tanto, "R.C.V." sufrió múltiples lesiones, entre ellas: contusión hemorrágica cerebral, contusión pulmonar con neumotórax, lesiones en el bazo y diversas fracturas faciales y mandibulares. Estas le generaron una incapacidad para sus tareas habituales por al menos 60 días.

Por todo esto, la fiscalía calificó el hecho como homicidio culposo en concurso ideal con lesiones graves culposas, agravados por la conducción negligente y antirreglamentaria de un vehículo con motor, en calidad de autor. Bajo esta figura pidieron ir a juicio para pedir la sentencia de responsabilidad para "L.E.E.".

Durante la audiencia, en la que la fiscal Sola intervino junto a la asistente letrada Dolores Franco, también adhirió a la acusación la querella que representa a familiares de la víctima fatal.

Tras admitir la prueba ofrecida por las partes, el juez de garantías Cristian Piana dispuso que el caso sea llevado a juicio ante un tribunal unipersonal. Esto porque la fiscalía informó que, en caso de una eventual condena, no requerirá una pena superior a los tres años de prisión. Ahora, la Oficina Judicial deberá fijar la fecha para el debate.

