Un país africano endureció las penas de prisión por relaciones homosexuales

La norma fue impulsada por el primer ministro de Senegal y dispone castigar a quienes cometan un “acto contra natura”.

Sesión de la Asamblea Nacional de Senegal, donde se debatió la reforma del Código Penal.

La Asamblea Nacional de Senegal aprobó una reforma legal que endurece las penas de prisión por relaciones homosexuales y eleva las condenas previstas en el Código Penal de ese país africano .

La iniciativa fue tratada en el Parlamento a pedido del primer ministro senegalés, Ousmane Sonko, y obtuvo un amplio respaldo legislativo : luego de varias horas de debate, el proyecto fue aprobado con 135 votos a favor, tres abstenciones y ningún voto en contra.

La controvertida reforma, que modifica el artículo 319 del Código Penal, vigente desde 1965 , ahora debe ser promulgada por el presidente de Senegal, Bassirou Diomaye Faye . Recién luego de cumplir ese paso, la normativa entrará en vigor.

Qué cambia con la reforma del Código Penal de Senegal

La legislación actual establece penas de entre uno y cinco años de cárcel para las relaciones entre personas del mismo sexo. El nuevo texto establece que cualquier persona que haya cometido un “acto contra natura” será castigada con una pena de prisión “de cinco a diez años”.

El texto también incorpora sanciones para quienes sean considerados responsables de promover o financiar relaciones entre personas del mismo sexo.

En paralelo, fija penas de prisión de entre tres y siete años para quienes defiendan públicamente ese tipo de relaciones.

sENEGAL El proyecto para endurecer las penas por relaciones homosexuales fue aprobado con 135 votos a favor, tres abstenciones y ningún voto en contra.

La normativa, además, incluye sanciones económicas más elevadas, con multas que oscilan entre dos y diez millones de francos CFA, lo que equivale aproximadamente a entre 3.500 y 17.600 dólares.

Las multas anteriores eran considerablemente menores y se ubicaban entre 100.000 y 1,5 millones de francos CFA.

Un punto por demás importante del flamante texto legal es que se aplicará la pena máxima cuando el acto sea cometido con un menor.

Penas para las denuncias "de mala fe"

La reforma aprobada por la Asamblea Nacional incluye disposiciones destinadas a sancionar acusaciones falsas vinculadas con delitos relacionados con la homosexualidad.

En ese sentido, la ley prevé castigos para quienes realicen “denuncias abusivas de mala fe” contra personas acusadas de mantener relaciones con individuos del mismo sexo sin pruebas.

“Los homosexuales ya no respirarán en este país. Los homosexuales ya no tendrán libertad de expresión en este país”, declaró, por caso, la legisladora Diaraye Ba durante el debate parlamentario.

El comunicado oficial de la Asamblea Nacional

Según informó oficialmente la Asamblea Nacional, los debates permitieron a los parlamentarios examinar la justificación de la reforma, que pretende, en particular, aclarar el concepto de “acto contra natura”, reforzar las sanciones penales aplicables e introducir la represión de la exaltación y la financiación de dichas prácticas, regulando también las denuncias abusivas.

Luego de la sesión, la Asamblea Nacional votó el texto, incluyendo las enmiendas aprobadas en comisión, en particular las destinadas a aclarar el elemento de dolo en los delitos relacionados con la financiación y la información falsa.

Presidente Senegal La reforma ahora debe ser promulgada por el presidente de Senegal, Bassirou Diomaye Faye.

Tras la votación, el Proyecto de Ley n.º 05/2026, que modifica el artículo 319 del Código Penal, fue aprobado por la mayoría de los miembros presentes.

“Con esta aprobación, la Asamblea Nacional pretende contribuir al fortalecimiento del marco jurídico y penal relativo a los delitos contra la moral pública, reafirmando al mismo tiempo el compromiso de Senegal con sus valores sociales, culturales y morales, de conformidad con la soberanía nacional y el orden público”, se argumentó oficialmente.

Un contexto complejo en Senegal

El debate se produjo en un contexto marcado por una serie de detenciones registradas en las últimas semanas en Senegal por presuntos casos de homosexualidad.

A comienzos de febrero fueron detenidos doce hombres, entre ellos dos personas conocidas a nivel local, acusados de “actos contra natura”.

Tras esas detenciones, distintos medios informaron sobre nuevos arrestos registrados en diferentes zonas del país. Algunas de esas personas también enfrentan acusaciones relacionadas con la transmisión del VIH de manera consciente.

Varias organizaciones de derechos humanos condenaron los arrestos y reclamaron la liberación de los detenidos.