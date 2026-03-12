Investigan un asalto durante una venta informal de dólares: dos allanamientos

Los allanamientos se concretaron en una vivienda de Neuquén y otra de Plottier, el miércoles. Hallaron dosis de droga.

Una investigación por el violento asalto que sufrió un vecino de la ciudad en una venta informal de dólares logró importantes resultados en las últimas horas. Tras una ardua investigación, se dio con personas sospechosas por el hecho y dosis de droga.

Según informó la Policía, todo surgió a partir de una investigación por un robo calificado ocurrido el 9 de enero pasado, causa que tramita ante la Unidad Fiscal de Robos y Hurtos. El hecho denunciado ocurrió cuando un comerciante de vehículos se reunió con un joven en inmediaciones del Aeropuerto de Neuquén para concretar una venta de dólares . Durante la transacción, dos hombres armados los sorprendieron, lesionaron al comerciante y le sustrajeron una camioneta Toyota SW4, su teléfono celular, prendas de vestir y una importante suma de dinero.

Con la denuncia de la víctima, se pusieron en marcha una serie de averiguaciones, que incluyeron el relevamiento de cámaras del sector. Tras diversas tareas investigativas, que incluyeron entrevistas, ciberpatrullaje y análisis de los registros fílmicos, se ubicaron dos domicilios de interés y se pidieron las autorizaciones para allanarlos.

Así, el día miércoles, personal del Departamento Delitos contra la Propiedad y Leyes Especiales, a través de la División Robos y Hurtos, realizó dos allanamientos en Neuquén y Plottier.

En el primero, que se concretó en una vivienda del barrio Maronese, se secuestró un teléfono celular y una caja de teléfono, y fue demorado un hombre de 23 años.

En tanto, en un domicilio del barrio Unión de Plottier, se secuestraron un arma de fuego de fabricación casera tipo pistolón, municiones calibre .32 y un chaleco porta placas.

Además, debió intervenir el Departamento Antinarcóticos a raíz del hallazgo de lo que parecían estupefacientes. Mediante el análisis orientativo y el posterior pesaje, se constató la presencia de 7 envoltorios con cocaína dosificada (unos 4.43 gramos totales) y otro envoltorio con 1.68 gramos, los cuales fueron secuestrados de acuerdo al procedimiento de rigor. También se hallaron recortes de nylon para fraccionamiento, dos balanzas digitales y dos teléfonos celulares, elementos que serían indicativos de comercialización de droga al menudeo.

En este domicilio también fue demorado un hombre para verificación de antecedentes. Los procedimientos fueron coordinados por la Dirección Delitos, con intervención de la División Robos y Hurtos y la colaboración del Departamento Antinarcóticos.

La investigación seguirá adelante para intentar ubicar el vehículo de la víctima y determinar el destino de su dinero, que no fueron hallados en estas primeras diligencias.

Intentaron estafar a un argentino que quiso cambiar dólares en Chile:

A fines de enero, un turista argentino protagonizó un insólito intento de estafa en un centro comercial de Santiago de Chile al intentar cambiar dólares por pesos chilenos y se convirtió en noticia. El hecho ocurrió en la intersección de Paseo Ahumada y Huérfanos, un punto neurálgico del comercio en la ciudad, típico lugar donde los turistas frecuentan, ya que hay varias casas de cambio.

Tras darse cuenta del engaño, la víctima identificado como Nahuel, de 23 años de edad, persiguió al delincuente por varias cuadras y, con la ayuda de testigos, logró detenerlo y recuperar los US$3.000 robados. Todo quedó registrado por cámaras de seguridad.

Según relató la víctima al medio Las Últimas Noticias, los delincuentes lo abordaron con un discurso profesional y la promesa de una cotización superior a la oficial. "Nos endulzaron el oído y caímos", reconoció Nahuel.

Los individuos lo guiaron por distintas galerías y escaleras hasta llegar a un recinto interno que simulaba una oficina de cambio. En el lugar recibió la instrucción de entregar los billetes con el pretexto de que debían "revisarlos". Desde ese momento, la situación escaló rápidamente. "Todo ocurrió en cuestión de minutos: primero el ofrecimiento del supuesto mejor precio, luego el recorrido por galerías y escaleras, y finalmente la corrida con el dinero", describió el joven oriundo de Mendoza.