El peligro de los préstamos en dólares: por qué los bancos los impulsan

Los bancos perdieron dinero porque la gente ya no puede pagar las cuotas de la tarjeta. Frente a ello, tratan de reducir pérdidas ofreciendo estos créditos.

Mientras los bancos registran ya pérdidas en sus balances debido al incremento de la morosidad de su cartera de créditos,algunos están tratando incrementar la oferta de financiamiento en dólares, algo que puede ser riesgoso en el caso de la Argentina.

Según informó a la Bolsa de Comercio, el Banco Galicia registró una pérdida de u$s83.000 millones en el cuarto trimestre de 2025, que se atribuye al incremento de la mora y la necesidad de previsionar más alto lo que se conoce técnicamente como deudores incobrables.

Frente a ello, algunas entidades pareciera que tratan de estimular su cartera con préstamos en dólares, que tienen una tasa de interés más baja que la de pesos, pero que conlleva serio riesgos para el que toma un préstamo de ese tipo, si su actividad económica no es la exportación, y por lo tanto percibe sus ingresos en pesos.

La mirada de un ex funcionario del Banco Central

Jorge Carrera, economista y es vicepresidente del Banco Central, señaló en su cuenta X que "los bancos (y también las fintech) tienen hoy dificultades para cobrar créditos en pesos otorgados a personas y empresas cuyos ingresos también están en pesos"

"Como respuesta, algunos bancos (y pareciera que también Luis Caputo) proponen ampliar el crédito en dólares a deudores que generan sus ingresos en pesos. Es decir, prestar en una moneda distinta de aquella en la que el deudor obtiene sus ingreso", advierte el economista.

Carrera advierte que "el problema es conocido" ya que "frente a cualquier salto del tipo de cambio provocado por un evento negativo, muchos de esos deudores caerían en mora o directamente en default".

"Esto puede terminar generando una crisis bancaria. No solo por el aumento de la morosidad, sino porque cuando los depositantes perciben que su banco pierde dinero o enfrenta problemas, pueden decidir retirar sus depósitos. Trasladándolos a otra entidad o volviendo a la caja de seguridad", señaló.

Carrera agregó que "al mismo tiempo, en esos casos, los bancos van a querer reducir los préstamos, lo que revertiría el efecto positivo actual que tiene el crédito en dólares sobre las Reservas del BCRA y pasaría a ser un inoportuno factor de drenaje".

Evitar una crisis bancaria

"Evitar crisis bancarias es, justamente, uno de los mayores logros de la política financiera argentina en los últimos 24 años desde la crisis de 2001. En buena medida, gracias a una Política de Estado respecto del crédito en dólares que el Banco Central sostuvo bajo distintos gobiernos".

"Estamos en una etapa en la que el dólar luce históricamente barato (tenemos un tipo de cambio real apreciado). En este contexto, la probabilidad de que en los próximos meses o años ocurra una corrección cambiaria frente a algún shock negativo es elevada", dice el ex director del BCRA.

En ese sentido, señala que "expandir el crédito en dólares en estas condiciones amplificaría el impacto financiero de una eventual devaluación".

"Los CEOs de los bancos argentinos que hoy promueven ampliar el crédito en dólares —para mejorar la rentabilidad en descenso— deberían explicar claramente este riesgo a sus accionistas", planteó.