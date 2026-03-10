Brutal choque frontal: hay dos muertos y una camioneta quedó partida al medio

El violento impacto fue entre una camioneta y un miro que llevaba policías. Hay varios heridos de gravedad.

Una camioneta y un micro que transportaba a efectivos policiales protagonizó un importante choque frontal este mediodía. Medios locales revelaron que hay dos muertos y alrededor de ocho personas resultaron heridas.

El hecho tuvo lugar en la zona de Oliveros, donde arribaron los servicios de emergencia en el kilómetro 45 de la vía que une Rosario y Santa Fe para asistir a los involucrados en el accidente que se registró e n la Autopista Provincial 1 en Rosario, provincia de Santa Fe.

La Agencia Provincial de Seguridad Vial notificó que el siniestro vial ocurrió en el carril con rumbo a la capital provincial. El impacto involucró a un ómnibus de la empresa Laguna Paiva y una Fiat Toro blanca, que resultó visiblemente afectada como consecuencia del choque.

Brutal choque frontal entre una camioneta y un micro en Rosario

Rápidamente se activó un protocolo junto a Bomberos Voluntarios de Maciel, Oliveros y Barrancas, quienes constataron el deceso de los ocupantes del rodado de menor porte, al tiempo que otros ocupantes sufrieron lesiones de consideración y fueron derivados al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (HECA).

Qué se sabe sobre los heridos tras el choque frontal

En el lugar trabajaron equipos de emergencias médicas, bomberos y personal policial para asistir a las personas involucradas y asegurar la zona del accidente. A su vez, se informó que algunos ocupantes quedaron atrapados dentro de los vehículos tras el impacto, lo que obligó a desplegar tareas de rescate para liberarlos.

El micro transportaba a efectivos del Servicio Penitenciario de Santa Fe, cuando volcó sobre la calzada tras la colisión con la camioneta. La policía local confirmó la muerte de dos ocupantes de la camioneta y que otras cuatro personas quedaron atrapadas.

choque rosario

Una agente penitenciaria de 25 años fue trasladada en el helicóptero sanitario e ingresó al hospital con pronóstico reservado. En tanto que otros dos agentes, de 37 y 32 años, fueron derivados en ambulancias de la región hasta el Hospital Eva Perón de Granadero Baigorria, también con lesiones de consideración.

También trasladaron a otras tres personas con código amarillo hacia el hospital de San Lorenzo. De igual manera, el helicóptero sanitario priorizó -a través del protocolo de emergencia sanitaria- la atención de los individuos rescatados de la Fiat Toro.

La hipótesis del impactante accidente en Rosario

El suceso motivó el cierre total de la Autopista Provincial 1. Esto implica un problema importante para el tránsito local, ya que esta vía rápida une las dos ciudades mas pobladas de la provincia y atraviesa varios departamentos santafesinos.

Avanza la investigación para determinar las circunstancias del choque. Entre las tareas a realizar, buscarán conocer las condiciones de circulación al momento del impacto, la velocidad de los vehículos y otros factores que hayan podido influir en la colisión. Por el momento no fueron informadas las identidades de las víctimas.

accidente rosario

Según reveló el medio local Rosario3 de las hipótesis que se manejan hasta el momento, el vehículo de menor porte se habría cruzado de carril e impactado de frente contra el colectivo de la empresa Laguna Paiva que transportaba personal penitenciario.

Producto de ese choque, el transporte de pasajeros terminó cruzando también de carril y frenando sobre la banquina opuesta.