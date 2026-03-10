El duro comentario de Elon Musk sobre un joven acusado de asesinar a una mujer durante un robo en Houston

"Hay que contenerlo o matarlo", dijo el magnate sudafricano, dueño de X, acerca del sospechoso de 18 años, que tenía antecedentes penales.

Elon Musk publicó en X su polémica opinión sobre el caso del joven de 18 años acusado de asesinato en Houston.

El empresario Elon Musk publicó un contundente y polémico mensaje en redes sociales para dar su opinión acerca del caso de un joven de 18 años que está acusado de asesinar a una mujer durante un robo en Estados Unidos y que enfrenta cargos por homicidio capital .

“Si alguien tiene rabia mental, hay que contenerlo o matarlo o seguirá lastimando y matando a personas inocentes”, escribió el magnate sudafricano en su red social X, en relación con un hecho que es investigado por la policía de Houston.

El comentario del cofundador y director de Tesla, SpaceX, Neuralink y The Boring Company, se difundió luego de conocerse los detalles del crimen y del arresto del sospechoso, identificado como Darius DeWayne Hall , quien quedó acusado de dispararle a una mujer y posteriormente huir en el vehículo de la víctima.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/elonmusk/status/2031259415014420651%20&partner=&hide_thread=false If someone has mental rabies, they must be contained or killed or they will keep hurting and killing innocent people https://t.co/5j8ggNa16O — Elon Musk (@elonmusk) March 10, 2026

Según el Departamento de Policía de Houston, el hecho ocurrió durante la noche cuando los agentes recibieron un llamado por un tiroteo en el área de West 20th Street, cerca de Lawrence Street, en el noroeste de la ciudad.

Cuando llegaron al lugar, encontraron a una mujer con una herida de bala en la vereda. La víctima fue trasladada a un hospital, donde posteriormente se confirmó su muerte. Las autoridades identificaron a la mujer como Marietta Allison, de 61 años.

El crimen y la persecución policial

Según la versión policial, la víctima había estacionado su vehículo y caminaba hacia la casa de una amiga cuando ocurrió el ataque. Los investigadores creen que recibió el disparo durante un robo porque su automóvil no fue hallado en el lugar del tiroteo.

Aproximadamente una hora después del ataque, agentes observaron al sospechoso conduciendo el auto de la víctima, lo que provocó una persecución policial que terminó cuando la unidad que huía sufrió un choque en la autopista Southwest, cerca de Buffalo Speedway. Tras el impacto, el sospechoso abandonó el auto y huyó del lugar.

Houston 2 La Policía encontró a la víctima con una herida de bala en una vereda de Houston: poco después se confirmó su muerte.

La situación derivó en un operativo policial en una zona de viviendas cercana, donde el joven se atrincheró en una casa desocupada. Después de varias horas, y de que los policías rodearan la zona, el joven fue detenido.

Los cargos que afronta el sospechoso

Los registros judiciales del condado de Harris indican que Darius DeWayne Hall fue acusado de homicidio capital, evasión de arresto y manipulación de pruebas físicas.

Las autoridades fijaron una fianza de 150.000 dólares por los cargos de evasión y manipulación de pruebas, aunque en el caso del homicidio capital se le negó la fianza.

Los registros también muestran que el joven tenía antecedentes penales previos. Según los documentos judiciales, había sido puesto bajo supervisión comunitaria el 9 de octubre de 2024 por cargos que incluían evasión de arresto, uso no autorizado de un vehículo motorizado, robo con agravantes y agresión con arma mortal. Esa supervisión estaba programada hasta el 8 de octubre de 2027.

Los documentos también indican que había sido sentenciado a 10 años en el Departamento de Justicia Juvenil de Texas y que permanecía en libertad condicional durante tres años.

El desconsuelo de la familia de la víctima: “Fue el amor de mi vida”

Tras conocerse la muerte de Marietta Allison, su esposo, Forest Allison, difundió un mensaje que fue publicado por el medio KHOU 11.

“Estoy conmocionado y desconsolado por la pérdida de mi amada esposa, Marietta. Ella fue el amor de mi vida y una presencia radiante cuya compasión, valentía y alegría conmovieron innumerables vidas. Conocer a Marietta fue conocer el amor, y su luz seguirá viva en todos aquellos a quienes inspiró”, dijo el hombre, desconsolado.

Houston 3 El sospechoso sufrió un choque en una autopista de Houston cuando huía y luego fue detenido.

Durante el operativo policial posterior al choque del vehículo, residentes del área también presenciaron el despliegue de las fuerzas de seguridad.

“Se fue la luz y dije: 'Algo está pasando'”, dijo el residente Ken Knisely al mismo medio. Y agregó: “Lo oíamos por el megáfono: 'Salgan, no les vamos a hacer daño'”.

Knisely también describió la presencia policial alrededor de la vivienda donde fue encontrado el sospechoso.

“Abrí la puerta alrededor de las 4:15 a. m. y había un agente de rodillas con un escudo y otro detrás con una pistola apuntando directamente a la unidad donde lo encontraron”, recordó.

Y completó: “Me dijeron: 'Está bien, cierra la puerta y vuelve a entrar'. Entonces miré por la ventana de mi habitación y fue entonces cuando vi al equipo SWAT”.