Inicia la obra de duplicación de calzada en la ruta 67: cuál es el tramo

Son 19 kilómetros de nueva calzada. Será para mejorar la conectividad y ordenar el tránsito pesado en la región de la Confluencia y Vaca Muerta.

Esta ruta es considerada estratégica para la conectividad de esa zona de la provincia.

El gobierno neuquino inició la obra de duplicación de la calzada de la ruta provincial 67 , una intervención vial estratégica para mejorar la conectividad y ordenar el tránsito pesado en la región de la Confluencia y Vaca Muerta .

Tal como lo había anunciado el gobernador Rolando Figueroa durante la apertura del 55° período de sesiones legislativas, la obra comenzó a principios de este mes.

La intervención contempla 19 kilómetros de nueva calzada, desde la Autovía Norte - rotonda de Pluspetrol- hasta la intersección con la ruta provincial 51, en paralelo a la traza existente, con una inversión de 24.770 millones de pesos con fondos provinciales.

Esta iniciativa, según se explicó desde el Gobierno, es parte del plan de infraestructura vial que el gobierno de Neuquén impulsa para mejorar la seguridad, agilizar la circulación y fortalecer la logística energética vinculada al desarrollo de Vaca Muerta.

ruta 67 2

La ministra de Infraestructura, Tanya Bertoldi, destacó que la duplicación de la calzada permitirá ordenar el tránsito pesado, facilitar el transporte de dimensión extraordinaria y articular los nodos productivos de la provincia, generando un impacto positivo tanto en el desarrollo productivo como en la seguridad vial de quienes transitan diariamente por este corredor.

“Con el inicio de esta obra, la provincia alcanza 21 obras viales en ejecución en simultáneo en todo el territorio neuquino, lo que refleja la decisión de seguir fortaleciendo la conectividad y acompañar el desarrollo productivo con infraestructura”, señaló la ministra.

La obra en la ruta 67

La ruta 67 fue concebida para descomprimir el tránsito pesado de la ruta provincial 7. El crecimiento sostenido de la actividad hidrocarburífera y la expansión urbana y poblacional en el sector norte y oeste del área capital generaron una mayor circulación y plantearon, ante este nuevo escenario, la necesidad de ampliar su capacidad mediante la duplicación de la calzada.

La obra se ejecutará en paralelo a la traza finalizada en 2024 como parte de las intervenciones viales que lleva adelante la Provincia para integrar territorios, mejorar la conectividad entre regiones y acompañar el crecimiento de la actividad hidrocarburífera y logística en Neuquén.

ruta 67 1

El gobierno provincial impulsa un plan vial para fortalecer la accesibilidad terrestre y reducir el déficit de infraestructura que, al inicio de la gestión del gobernador Rolando Figueroa, fue estimado en 4.000 millones de dólares.

La Provincia ya inició la repavimentación de 374 kilómetros en corredores estratégicos como las rutas provinciales 5 y 46. A esto se suman 787 kilómetros de rutas en ejecución o inicio de obra durante 2026. En total, se trata de 1.161 kilómetros de intervención vial, resultado de una política sostenida de inversión, planificación y trabajo.