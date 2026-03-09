Centenario: un hombre trasladado en código rojo tras un presunto intento de robo

Ocurrió este lunes en el barrio Los Pioneros. La Policía demoró a dos personas y la víctima fue trasladada al hospital Castro Rendón.

Un hombre fue trasladado de urgencia al hospital Castro Rendón , este lunes, luego de sufrir un intento de robo en la zona de las peatonales del barrio Los Pioneros, en Centenario . La Policía de Neuquén detuvo a dos sospechosos.

Según el sitio Centenario Digital, el hecho ocurrió cerca del mediodía en la intersección de la peatonal 12 y la calle Leopoldo Lugones. En ese lugar intervino personal policial de la Comisaría 52 tras un llamado por una tentativa de hurto en un domicilio.

Al arribar al lugar, los efectivos encontraron a un hombre que presentaba problemas de salud y se encontraba convulsionando . El hombre fue asistido por personal sanitario y trasladado en ambulancia en código rojo al hospital Natalio Burd de Centenario.

Debido a la gravedad del cuadro, los médicos resolvieron su derivación al hospital Castro Rendón de la ciudad de Neuquén. Durante el traslado, el personal de salud logró reanimarlo, aunque su estado continúa siendo delicado.

La investigación

En el marco del procedimiento, al menos dos personas fueron demoradas por la Policía y quedarían vinculadas con lo ocurrido, aunque hasta el momento no se informaron imputaciones formales.

Una de las hipótesis que analizaban los investigadores es que el episodio podría haberse originado en una pelea entre las tres personas en un contexto asociado al consumo de drogas, aunque esa línea todavía se encuentra bajo análisis.

La investigación sigue con presencia policial en el lugar del hecho y la recopilación de testimonios y cámaras para determinar con precisión cómo se desencadenó la situación que terminó con el hombre hospitalizado.