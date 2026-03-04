Desmantelaron un aguantadero en el que vivían personas en situación de calle: los vecinos denunciaron robos

La intervención se realizó luego de una reunión en la Municipalidad de Centenario, allí las familias denunciaron situaciones de violencia en la zona.

El procedimiento se llevó a cabo entre la Policía de Neuquén y funcionarios de la Municipalidad. (Foto: Gentileza Centenario Digital).

Un operativo conjunto entre la Policía y la Municipalidad de Centenario permitió desmantelar un asentamiento utilizado como aguantadero en un sector del barranco de la localidad. La medida se tomó luego de reiteradas quejas de vecinos que advertían un incremento de robos y hechos de intimidación vinculados a personas en situación de calle que pernoctaban en el lugar.

La intervención, según dio a conocer Centenario Digital, se concretó durante la jornada del martes, pocas horas después de que se desarrollara una reunión en el edificio municipal. Allí, residentes de Los Pioneros y del barrio 173 Viviendas expusieron su preocupación ante las autoridades y solicitaron medidas urgentes frente a lo que describieron como una situación que se había vuelto insostenible.

Según relataron los frentistas, en el sector del barranco se había instalado un grupo de personas que utilizaba el espacio como refugio nocturno. Aseguraron que en las últimas semanas se registraron distintos episodios de robo en viviendas cercanas y que algunos de los ocupantes del lugar adoptaban actitudes violentas cuando eran increpados. También manifestaron sospechas de que, en ciertos casos, se quedaban observando las casas cuando los propietarios se retiraban a trabajar.

Tras el encuentro, se dispuso un procedimiento coordinado entre efectivos de la Comisaría 52 y personal de Limpieza Urbana de la Municipalidad. El operativo fue encabezado por el comisario César Deoseffe, quien supervisó las tareas en el lugar.

Aguantadero - personas en situación de calle Centenario (1) Gentileza Centenario Digital

Durante la intervención, se procedió a desarmar las estructuras improvisadas que se encontraban en el barranco. En el sitio había colchones, mantas y distintos elementos que evidenciaban que el espacio era utilizado para pernoctar. Todo el material fue retirado por el personal municipal.

Un operativo preventivo

Los uniformados identificaron a las personas que estaban en el sector al momento del procedimiento. Desde la fuerza indicaron que se trató de una tarea preventiva, orientada a recuperar el espacio y llevar tranquilidad a los vecinos, sin que se informaran detenciones en el marco del operativo.

El barranco que separa ambos barrios se había convertido en un punto de conflicto para quienes viven en las inmediaciones. De acuerdo con los testimonios expuestos en la reunión, la presencia constante de desconocidos generaba temor, especialmente en horarios nocturnos y durante la mañana, cuando muchas familias se ausentan por razones laborales.

Aguantadero - personas en situación de calle Centenario (2)

Vecinos señalaron que el problema no era nuevo, pero que en las últimas semanas se había profundizado. Además de los hechos delictivos denunciados, mencionaron acumulación de basura y situaciones de consumo de alcohol en plena calle.

Desde la Municipalidad indicaron que el objetivo del operativo fue dar respuesta a la demanda planteada por las familias y evitar que el sector vuelva a ser ocupado en las mismas condiciones. En ese sentido, no se descarta que se implementen recorridas periódicas para prevenir nuevas instalaciones precarias en el lugar.

Tras el procedimiento, los vecinos de Los Pioneros y de las 173 Viviendas expresaron su expectativa de que la medida permita reducir los hechos denunciados y recuperar la tranquilidad en la zona. Por el momento, las autoridades confirmaron que continuarán monitoreando el sector para evitar nuevas ocupaciones y responder ante eventuales denuncias.