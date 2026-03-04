Tragedia en Bajada del Agrio: murió un maquinista municipal tras caer con su vehículo a un canal

Un hombre de 41 años falleció en un accidente. La Municipalidad decretó duelo para este miércoles.

La localidad de Bajada del Agrio se vistió de luto en la tarde-noche de este martes al conocerse la trágica noticia del fallecimiento de un reconocido trabajador municipal que se desempeñaba como maquinista en la estructura de obras públicas.

El trabajador, que tenía a su cargo el acopio de materiales para el asfaltado de las primeras cuadras de la localidad, había sido visto por última vez el domingo por la noche en el pueblo, cuando se dirigía a su chacra en el paraje aledaño conocido como Bajada del Puente.

La búsqueda del trabajador se inició el martes, luego de que no se presentara a trabajar el lunes y de que sus familiares denunciaran su desaparición ante la comisaría 36. A partir de ese momento, se llevó a cabo una intensa búsqueda y rastrillaje en distintas zonas, incluyendo minas, ripieras y sectores de influencia al pueblo. Finalmente, en horas de la tarde, cerca de las 18, se encontró el vehículo del trabajador a unos 300 metros de la boca toma del canal principal del paraje, y lamentablemente, el trabajador fue encontrado sin vida.

La municipalidad decretó duelo para este miércoles, y la comunidad se encuentra sumida en un hondo pesar después de vivir un fin de semana de alegría y diversión con la fiesta del Agricultor y del río Agrio.

Bajada del Agrio

La palabra de la fiscal

La fiscal del caso, Laura Pizzipaulo, brindó declaraciones exclusivas a LM Neuquén sobre el accidente fatal, en el que falleció Raúl Alberto Monsalve, de 41 años.

"Fue un accidente, cayó al canal y su muerte fue instantánea", declaró la fiscal. La funcionaria judicial explicó además que se trabajó en conjunto con la comisaría 36 y el equipo de Criminología en el lugar del hecho.

"Se hicieron todas las pericias, también con presencia del médico policial José de la Rosa", subrayó Pizzipaulo. Asimismo, se reunió con el hermano de la víctima para informarle sobre las diligencias y procedimientos realizados.

El caso fue caratulado como "Muerte en accidente de tránsito", y se determinó que la víctima se movilizaba en una Fiat Strada al momento del siniestro vial. La fiscal Pizzipaulo estuvo acompañada por su asistente, la doctora Margarita Ferreyra, en el lugar del trágico acontecimiento. "Ambas asistimos por el Ministerio Público Fiscal de Zapala y la investigación continúa abierta para determinar las circunstancias exactas del accidente”, finalizó.

maquinista

Despedida al querido maquinista

La Municipalidad de Bajada del Agrio emitió un comunicado oficial en el que expresó su profundo dolor por el fallecimiento de su querido maquinista. El comunicado informó que el ámbito municipal permanecerá cerrado este miércoles y no brindará atención al público, en virtud de haberse decretado duelo municipal.

"Agradecemos profundamente su vocación de servicio y el compromiso demostrado a lo largo de todos estos años en su área de trabajo, siempre desempeñando sus tareas con responsabilidad y dedicación", resaltó la comunicación institucional.

En tanto, el intendente Ricardo Esparza también despidió al trabajador a través de sus redes sociales: "Vuela alto Raúl Monsalve, gracias por estar siempre atento a tu trabajo. El mejor maquinista con el que he tenido el privilegio de trabajar. Eras buen persona, mis recuerdos serán los mejores. Raúl, fuiste a quedar en tu canal, como lo querías vos, porque él era quien me decía como debían quedar los canales", escribió el jefe comunal.

Para finalizar envió muestras de respeto a sus afectos: "Mis condolencias hacia la familia tuya. Nuestra municipalidad está de luto. Dios te reciba en su reino. Hasta siempre “Ragul”, como yo te llamaba", finalizó Esparza.