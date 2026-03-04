Despidos en el Estado neuquino: ahora echaron a un médico acusado de abuso y a un ñoqui del EPEN

La tolerancia cero que rige en la provincia de Neuquén, desde que entró en funciones el gobierno de Rolando Figueroa, está mas vigente que nunca. Ahora, la purga alcanzó a un médico acusado de abuso y acoso sexual y a un ñoqui del Ente Provincial de Energía (EPEN) . Ambos despidos se hicieron efectivos este martes, con la firma de los decretos de cesantía.

El médico que ya no pertenece a los cuadros de la administración pública provincial fue identificado como Marcelo Ignacio Fernández, quien se desempeñaba como clínico en el Centro de Salud de Villa Traful, dependiente del Hospital “Dr. Oscar Arraiz” de Villa La Angostura.

Según consta en el expediente, el 5 de marzo de 2024 la subsecretaría de Salud ordenó investigarlo por presunto acoso verbal, abuso sexual y violencia de género , hacia tres compañeras de trabajo, aberraciones en las que habría incurrido -al menos- desde marzo de 2023.

Las pruebas y testimonios en su contra fueron contundentes, al punto de que la instructora del sumario administrativo no tardó en considerar “comprobada” la responsabilidad administrativa de este galeno en cada uno de los episodios que fueron investigados.

destacamento policia villa traful Gentileza

El accionar del médico en perjuicio de las jóvenes parece haber llegado a conocimiento de otras personas en el pueblo. De hecho, en el propio expediente se dejó constancia de que “hay otras mujeres de la localidad de Villa Traful que se sienten acosadas e inseguras ante la presencia de Fernández, quien se encuentra de licencia en la actualidad”.

Se indicó, además, que una las víctimas no podía dormir por las noches y “tenía miedo de ver al Dr. Fernández”, dado que “le tocaba el cuello y espalda” sin detenerse pese a los pedidos. Otra agente expuso en su testimonial que en ocasiones observó a Fernández espiando detrás de la puerta del consultorio de odontología, cuando estaba entreabierta y lo vio tocándose sus partes íntimas.

En medio del escándalo, las tres víctimas iniciaron actuaciones judiciales en el Juzgado de Villa La Angostura y en cada uno de los casos se ordenaron medidas preventivas, tales como prohibición de acercamiento y de comunicación; al tiempo que le dieron instrucciones a la empleadora para que tome acciones tendientes a protegerlas.

Dice en el documentación oficial que “la totalidad de testigos, -excepto el director del Centro-, expresaron y describieron las mismas conductas inapropiadas de acercamientos inoportunos, incómodos, realizar masajes y/o tocamientos no consensuados del pelo, hombros, cuellos, vestimenta, efectuar comentarios referentes al cuerpo y vestimenta, mirar con connotación sexual las partes íntimas, e incluso llegaron a relatar algunos de manera conteste que era usual que el agente se tocara a sí mismo sus partes íntimas sin inhibiciones frente a los demás a través de su ropa, luego de mirar a las denunciantes, u otras mujeres jóvenes”. Testigos aseguraron que eran conductas recurrentes desde hace muchos años, naturalizadas e invisibilizadas por los médicos más antiguos del Centro y por la Dirección.

Es por eso que se señaló que resultaría apropiado a los fines de sanear la convivencia laboral que todo el personal cumpla con las capacitaciones obligatorias y participe de talleres en materia de violencia y perspectiva de género.

cesantia fernadez

Otro faltador despedido del EPEN

Por otra parte, el Gobierno decidió despedir a un empleado del EPEN, por reiterados faltazos. Le pasó lo mismo que a infinidad de incumplidores a los que eyectaron del Estado provincial neuquino.

Esta vez el castigo de cesantía recayó sobre Guillermo Elgueta, quien pertenecía al sector comercial administrativo del Servicio Eléctrico de Centenario, “en razón de las inasistencias injustificadas a su puesto de trabajo los días laborales comprendidos entre el 3 de septiembre de 2024 al 30 de noviembre de 2024, inclusive”.

El 17 de enero de 2025, se instruyó sumario administrativo en razón de haber inasistido de manera injustificada a su puesto de trabajo. Se le otorgaron todas las garantías de derecho a la defensa, pero cuando fue citado a prestar declaración indagatoria no se presentó.