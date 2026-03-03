Se filmaba mientras cruzaba los semáforos en rojo haciendo willy sobre una moto robada

El video lo subieron las redes, a pesar de las infracciones y de que la moto tenía pedido de secuestro.

Un joven terminó demorado tras circular a toda velocidad a bordo de una moto robada y sin respetar las leyes de tránsito en pleno centro de Plottier. La detención del joven ocurrió este martes cuando efectivos de la Comisaría Séptima de la vecina ciudad lograron interceptarlo en su huida.

Los Policías se percataron que la moto en la que viajaba el j oven de 21 años tenía un pedido de secuestro vigente. Desde la Policía informaron que la intervención se inició tras una investigación de la Oficina de Investigaciones junto a Bicipolicías de la Policía de Neuquén, luego de que se difundiera en redes sociales un video donde se veía a una Honda Wave realizando maniobras indebidas por distintas calles de la vecina ciudad.

En el video, grabado con la anuencia del mismo motociclista, se lo puede observar haciendo willy, en la céntrica Avenida San Martín y Belgrano, cruzando el semáforo en rojo, y a toda velocidad.

Cruzaba los semáforos en rojo haciendo Willy sobre una moto robada

Cómo lo atraparon

Los efectivos consultaron el dominio en el sistema policial e inmediatamente se constató que la moto era robada, tenía un pedido de secuestro vigente desde el 20 de abril de 2021. Había sido emitido a requerimiento de la Fiscalía de Robos y Hurtos, con intervención de Comisaría 20° del barrio Parque Industrial de Neuquén.

moto robada- Plottier-2

Tras la huida, el joven fue perseguido por varias calles de la ciudad hasta que, durante un patrullaje preventivo en la intersección de Avenida del Trabajo y Avenida San Martín, efectivos lograron visualizar la motocicleta. El conductor intentó darse a la fuga al notar la presencia policial, pero fue interceptado y reducido en el lugar.

El joven fue trasladado junto a la moto a la unidad policial, donde se realizaron las diligencias correspondientes por el presunto delito de encubrimiento.

Iba en una moto con pedido de secuestro

En la madrugada de este último domingo, personal policial logró recuperar una moto, que tenía pedido de secuestro vigente como consecuencia de un robo. El operativo tuvo lugar en el barrio Melipal y terminó con un hombre demorado.

Personal de la Comisaría 21° llevó a cabo las diligencias correspondientes alrededor de las 2.45 horas en la intersección de las calles 1° de Mayo y Avendida Huilen. Efectivos intentaron identificar a dos hombres que circulaban a bordo del rodado de bajo cilindrado pero, al momento de interceptarlo, uno de ellos abandonó la moto e intento darse a la fuga.

moto robo barrio melipal

A los pocos metros el hombre sospechoso logró ser alcanzado. A su vez, al verificar la motocicleta, marca Zanella, modelo ZB 110 RT, de color azul y sin dominio colocado, se constató, a partir de la información suministrada por el Centro de Análisis Criminal, que el vehículo registraba un pedido de secuestro vigente.

Había una denuncia realizada por el robo de esta moto. La medida había sido emitida el pasado 10 de febrero a solicitud de la Comisaría 1°. Ante esta situación, los efectivos procedieron a la demora de un hombre de 39 años, en el marco de una investigación por presunto encubrimiento.