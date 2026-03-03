Quejas de comerciantes por pérdidas económicas tras las 19 horas sin luz

Ocurrió en las últimas horas en la localidad de Loncopué en el centro cordillerano provincial.

Comerciantes denunciaron que tuvieron pérdidas económicas como consecuencia de un corte de luz que se extendió por unas 19 horas y afectó la localidad de Loncopué y la zona de influencia. No sólo los vecinos se vieron afectados por la falta de suministro eléctrico sino especialmente sectores de servicios, comercio y turismo.

Según Reflejo Neuquino de RTN, el comerciante gastronómico de Loncopué, Cristian Vitale, les confirmó que la electricidad se interrumpió este último lunes y regresó recién a las 6.45 de la mañana de este martes. “Se cortó alrededor de las 12 o 12.30 y volvió a las 6.45 de esta mañana. Fueron casi 19 horas sin luz, una locura” , les relató al medio neuquino.

Ante semejante panorama y el temor de perder la cadena de frío de toda la mercadería, Vitale contó que algunos comerciantes debieron salir de urgencia a conseguir grupos electrógenos para evitar pérdidas totales. Aunque indicó que no todos pudieron hacerlo por el costo que implica tener un grupo electrógeno. Dijo que hubo locales comerciales cuya pérdidas fueron totales y cuantiosas. “Hoy no está la situación para perder nada”, aseguró.

El gastronómico recordó que padeció una situación similar a fines del año pasado cuando, en esa oportunidad, estuvieron 18 horas sin electricidad. En ese momento perdió mercadería congelada por eso, para no volver a pasar por lo mismo, invirtió en uno para resguardar la mercadería perecedera como pescados , helados y fiambres.

Indicó que si bien en este último corte prolongado logró evitar las pérdidas, se siente una impotencia enorme en la localidad.

loncopue drone vista general.jpg Gentileza Facebook @LoncopueDrone

Sin agua ni luz

Tantas horas de falta de electricidad repercutió en el abastecimiento local de agua porque quedaron fuera de funcionamiento las bombas eléctricas. Señaló que se vieron afectados por la falta de agua desde las 16 del lunes hasta que, finalmente, se restableció la luz.

“No podemos enojarnos con los empleados locales, pero alguien tiene que dar explicaciones. Las boletas no son baratas y esto ya pasó en diciembre. No puede volver a repetirse”, agregó el comerciante.

Sin servicio en Loncopué, Caviahue- Copahue y El Huecú

Desde el Ente Provincial de Energía del Neuquén (EPEN) informaron que se registró una falla en la línea de 33 kV que afectó el suministro en la zona oeste. Indicaron que alrededor de las 13 de este lunes se registró una falla en la línea de 33 kV Las Lajas – Loncopué, lo que afecta el suministro eléctrico en una extensa zona del oeste de la provincia.

Puntulizaron que las localidades alcanzadas por la contingencia fueron Loncopué, Caviahue, Copahue y El Huecú. Sin embargo, en El Cholar el servicio se mantuvo por la operación de un grupo electrógeno local.

Aseguraron que personal técnico realizó varias pruebas a lo largo de la jornada, sinéxito. También se realizó el seccionamiento de la línea con el objetivo de determinar el tramo específico para definor dónde estaba el inconveniente y avanzar con las tareas de reparación correspondientes.

Además, que reforzaron las tareas en territorio con la incorporación de cuadrillas provenientes de Zapala, El Huecú, y otras localidades para finalmente encontrar y reparar la falla.