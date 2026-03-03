Cómo estará el tiempo este miércoles 4 de marzo en Neuquén

La Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas anticipa un día nublado con temperaturas templadas y presencia de viento en algunos sectores.

El pronóstico anunciado por la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) para este miércoles 4 de marzo anticipa una jornada con clima agradable con condiciones mayormente estables en gran parte de la provincia. Las temperaturas templadas y las nubes serán protagonistas durante la mitad de la semana.

Además, el viento se hará presente en algunos sectores del territorio neuquino . De acuerdo al organismo, el tiempo se mantendrá estable durante gran parte del día, aunque con cielo parcialmente nublado y circulación de aire desde el sector este, lo que generará cambios graduales en las condiciones atmosféricas.

En Neuquén capital se espera un día templado con cielo parcialmente nublado. La temperatura mínima será de 7°C durante la mañana, mientras que la máxima alcanzará los 25°C por la tarde. El viento soplará desde el sector este con intensidades moderadas y ráfagas que podrían alcanzar los 31 km/h durante la jornada.

En el centro de la provincia, el miércoles también se presentará con nubosidad variable y ambiente templado. Allí la temperatura mínima se ubicará alrededor de los 5°C, mientras que la máxima llegará a los 23°C. El viento será leve a moderado, con ráfagas que podrían rondar los 35 km/h en algunos momentos del día.

En la zona cordillerana, el tiempo se mantendrá algo nublado y más fresco. La temperatura mínima descenderá a unos 3°C durante la madrugada, mientras que la máxima rondará los 20°C por la tarde. En este sector se prevé viento leve con ráfagas cercanas a los 25 km/h.

En el norte neuquino, el día será estable con nubosidad variable. Las temperaturas mínimas se ubicarán cerca de los 6°C, mientras que las máximas alcanzarán los 24°C. El viento será leve durante gran parte del día, con ráfagas que podrían llegar a los 30 km/h.

En el sur de la provincia, se esperan mínimas cercanas a los 4°C y máximas de alrededor de 21°C, con cielo parcialmente nublado. El viento será leve a moderado con ráfagas estimadas en unos 28 km/h.

¿Vuelve la lluvia a la región?

Desde la AIC indicaron que las condiciones responden a un período de transición atmosférica en el norte patagónico, con mayor ingreso de nubosidad y circulación de aire desde el este.

Sin embargo, el organismo informó que para los próximos días se espera un aumento de la inestabilidad. Este fenómeno podría provocarse durante el fin de semana y ocasionar la presencia de tormentas aisladas en distintos sectores de la provincia.