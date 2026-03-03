Sueldos y alquileres: ¿Cuánto cobran, cuánto pagan por vivienda y cuánto ahorran los neuquinos?

Fueron consultados por el móvil de LM Neuquén En Vivo para saber a qué se dedican, cuánto ganan y si ese sueldo les alcanza. Enterate qué dijeron.

El móvil de LM Neuquén en vivo salió a averiguar cuánto ganan los neuquinos y si pueden ahorrar.

El costo de vida en la ciudad Neuquén es de los más altos del país. Si bien en varios sectores puntuales de la población, como la Policía, los docentes o el sector energético perciben sueldos más altos que en otros puntos de Argentina, muchos afirman que no alcanza.

Desde LM Neuquén en Vivo salimos al bajo neuquino, particularmente a la calle Sarmiento cerca de las 11 de la mañana para preguntarle a la gente qué edad tienen, de qué trabajan, cuánto ganan y si les alcanza para llegar a fin de mes , ya sea si alquilan o no.

El primer dato que llama la atención es que de las nueve personas que charlaron con el móvil, ninguno de ellos percibe un sueldo por encima del $1.300.000 al mes. Algunos ganan hasta $700.000 en total.

Los jóvenes alquilan, pero ganan un poco más

Otro factor que llama la atención es que casi todas las personas menores de 33 años alquilan. Los que no alquilan viven con sus padres o en una casa prestada, no propia.

Los mayores de 40, mayormente tienen casa propia. A pesar de esto, los dos sueldos más bajos del video son de esa franja etaria (entre 33 y 54).

Varios de ellos mencionan que el costo de vida está muy alto en la ciudad. Ian, un joven de 21 años, que habló con el móvil mientras esperaba el colectivo en el Parque Central, afirmó que dedica la mitad de su sueldo al alquiler.

Alquiler (5).JPG Maria Isabel Sanchez

Según la segunda encuesta de Hogares Inquilinos, realizada por la secretaría de Protección al Consumidor de la provincia, más del 40% de los hogares inquilinos destinan más del 50% de sus ingresos al pago de alquiler y expensas.

El llamado “Índice Hogar” (porcentaje del ingresado gastado en alquiler, expensas, energía, gas, y tasas municipales) promedia en un 45 % en alquileres de casas y un 52.5%, en departamentos. En este último caso es por incidencia de las expensas.

Lo complicado de ahorrar con un sueldo por debajo del millón y medio

Entre las 9 personas encuestadas todos afirman que, en su situación económica, resulta imposible ahorrar. Juan, de 33 años, afirmó, respecto a su capacidad de ahorro, que "hoy no se puede en la Argentina". Alejandra, de 50 años, afirmó que "ahí rasguñando llegás a fin de mes y pagando todas las cosas que tenés que pagar y,a veces, incluso se te quedan colgadas".

Melisa, de 29 años, amplió respecto a la situación del ahorro. "Se te rompe la heladera y ya tenés que tarjetear y pagar en cuotas porque se complica".

Otro joven, Fabián, dice que tiene dos trabajos. Esto también se ve reflejado en la encuesta citada, que menciona un aumento del pluriempleo. Además, Fabián afirmó que su segundo trabajo está necesariamente atado al movimiento de la ciudad. Respecto a su ingreso en esa ocupación expresó que "en la barbería (el ingreso) es relativo porque depende de la cantidad de gente que entre".

