Un impresionante incendio dejó en la calle a una familia: piden ayuda para salir adelante

Ocurrió este martes al mediodía y afectó a una mujer y sus dos hijos. Vecinos organizaron una campaña solidaria.

Un impresionante incendio desatado en el barrio Valentina Norte Rural en Neuquén consumió por completo una casilla precaria donde vivía una familia. Las llamas provocaron daños totales y dejaron en la calle a una madre con sus dos hijos .

El siniestro ocurrió este martes alrededor de las 11.30 en un sector ubicado en la intersección de calles Genco y Limay . En diálogo con LM Neuquén , la damnificada, Angélica Susana Frutos , relató que el fuego habría comenzado por un problema eléctrico en la vivienda.

“Fue un cortocircuito y la térmica no saltó. La casilla es precaria y tenía nylon. Agarró todo”, explicó la mujer de 52 años. Además, agregó que ella tiene discapacidad y enfrenta graves problemas de salud.

Afortunadamente, al momento del incendio, sus hijos no estaban dentro de la casilla. “Estaba por ir a buscar a mi hija a la escuela y mi hijo estaba haciendo trámites”, contó Angelica.

incendio casilla nqn

Tras detectar las llamas, la mujer intentó apagar el fuego, pero no lo logró. Como consecuencia, sufrió quemaduras en una de sus manos. “Yo quise ir a apagarlo, pero me quemé la mano y la muñeca" señaló.

Las llamas avanzaron rápidamente debido a los materiales de la construcción. Angélica logró salir corriendo y pedir ayuda a los vecinos, aunque el incendio consumió todo en pocos minutos.

"Fue horrible ver cómo se quemaba la casilla, horrible", expresó.

incendio casilla nqn 2

Entre las pérdidas se encuentran objetos básicos para su vida cotidiana. “Se me quemó el bastón, todo, no pude agarrar nada. Perdí todo”, lamentó.

Una situación de extrema vulnerabilidad

Angélica explicó que la situación de ella y su familia es de extrema vulnerabilidad, dado que padece múltiples complicaciones de salud. Además, uno de sus hijos también tiene discapacidad, lo que agrava aún más la situación familiar.

"Tengo hernias de disco, estoy en tratamiento psiquiátrico, tengo problemas intestinales, no puedo caminar sola y veo de un solo ojo", relató.

Tras el incendio, los damnificados fueron alojados de manera provisoria en la comisión vecinal del barrio, aunque se trata de una solución temporal.

Incendio en Valentina Norte

Afortunadamente, ya recibieron la donación de una casilla, pero deben conseguir un terreno donde poder ubicarla. Según informaron los vecinos, el predio donde estaba emplazada la vivienda afectada pertenece a una empresa petrolera.

Además, existía una orden de desalojo que había sido frenada momentáneamente mientras se gestionaba una alternativa. Tras el incendio, se supo que no podrán volver a instalarse en ese lugar.

Desde la vecinal solicitan la intervención de autoridades municipales o provinciales para que puedan acceder a un espacio apto para residir.

incendio casilla nqn 4

Campaña solidaria para ayudar a la familia

Rápidamente, la solidaridad y empatía de la comunidad se hizo presente. Vecinos y allegados de la familia iniciaron una campaña solidaria para reunir donaciones. A través de redes sociales informaron que necesitan:

Zapatillas números 35, 38/39 y 42

Ropa de varón, talle L

Ropa de mujer, talle XL

Ropa de niña, talle 14

Elementos de higiene personal

Alimentos no perecederos

Toallas y artículos básicos

Las donaciones se reciben en la salita de la comisión vecinal, ubicada en Genco y Blanca (manzana 17, lote 15), en el horario de 8 a 16 horas.