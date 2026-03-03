Más narcos de Rincón de los Sauces condenados por dinámico "kiosco": ¿Quiénes son?

Dos hombres y una mujer aceptaron su responsabilidad luego de un procedimiento abreviado. Uno de ellos, el principal sospechoso, pasará cuatro años preso.

El procedimiento que permitió desbaratar el kiosco narco en Rincón de los Sauces se concretó en enero de este año.

Tres narcos de Rincón de los Sauces que manejaban un aceitado negocio de venta de cocaína fueron juzgados y condenados en un procedimiento abreviado. El principal sospechoso cumplirá un castigo de 4 años de cárcel efectiva.

Un juez de garantías se encargó de homologar un acuerdo pleno presentado por la fiscal del caso María Eugenia Titanti y el asistente letrado Bruno Miciullo, y condenó a tres personas por comercializar estupefacientes en la localidad de Rincón de los Sauces.

El principal imputado fue condenado a 4 años de prisión de cumplimiento efectivo y al pago de una multa de 45 unidades fijas como autor del delito de comercio de estupefacientes.

El juez que intervino en la audiencia de formulación de cargos determinó que la casa donde funcionaba el kiosco narco permanezca clausurada durante cuatro meses.

En tanto, sus cómplices recibieron una pena de 3 años de prisión de ejecución condicional y el pago de una multa de 22,5 unidades fijas cada uno, por el mismo delito pero en carácter de partícipes secundarios.

Cobros en efectivo y por billetera virtual

De acuerdo con lo informado por el Ministerio Público Fiscal (MPF), el principal sospechoso, identificado como Darío Juan Corimayo, comercializaba clorhidrato de cocaína desde una vivienda ubicada en Rincón de los Sauces, al menos durante enero de este año. En el interior del domicilio fraccionaba la sustancia en dosis de aproximadamente 0,6 gramos, que luego vendía a consumidores que se acercaban hasta el lugar.

Las transacciones se realizaban en efectivo y también mediante transferencias a billeteras virtuales. En algunas oportunidades, recibía elementos presuntamente sustraídos -como herramientas u otros objetos de valor- a cambio de la droga.

La investigación determinó que una mujer, Clara Noemí Delgadillo, facilitaba el inmueble para el acopio, fraccionamiento y venta de la sustancia, y además aportaba sus cuentas personales en plataformas digitales para canalizar los pagos.

drogas rincon de los sauces (2)

Por su parte, otro “socio”, Iván Ezequiel Pereira Rolón, colaboraba en las ventas y también realizaba entregas bajo la modalidad “delivery”, utilizando una camioneta Ford EcoSport y una moto de 110 centímetros cúbicos.

El 29 de enero, durante un allanamiento en la vivienda, se secuestraron más de 70 gramos de clorhidrato de cocaína -una parte fraccionada en 80 envoltorios listos para la venta-, balanzas de precisión, recortes de nylon, dispositivos de cobro electrónico y teléfonos celulares vinculados a las cuentas utilizadas, además de 5,2 millones de pesos en efectivo.

Penas en suspenso bajo estricta supervisión

El juez de garantías Juan Manuel Kees describió que el procedimiento abreviado implica el reconocimiento de los hechos por parte de los imputados y la renuncia a la realización de un juicio oral.

Tras analizar el acuerdo, consideró acreditada la existencia del hecho y la participación de los acusados, y avaló las penas solicitadas por las partes, junto con las reglas de conducta impuestas a quienes recibieron condenas condicionales, que deberán cumplir durante tres años bajo supervisión judicial.

Además, dispuso el decomiso del dinero secuestrado y de todos los elementos utilizados para la comercialización.

Las partes renunciaron a los plazos de impugnación, por lo que la sentencia quedó firme.