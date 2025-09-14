Rincón de los Sauces: desbarataron una banda narco que estaba armada hasta los dientes

El procedimiento lo encabezó la División Antinarcóticos y no solo se incautaron drogas y balanzas sino también pistolas, revólveres y centenares de proyectiles.

Tanto la Policía provincial como el Ministerio Público Fiscal (MPF) siguen adelante en la lucha contra el microtráfico y el último procedimiento de envergadura, que se desarrolló en la ciudad de Rincón de los Sauces , arrojó un saldo muy positivo: fueron apresados los cabecillas de una banda, se incautó droga lista para la venta y se secuestraron cinco armas de fuego.

El trabajo investigativo estuvo encabezado por la fiscalía de Narcocriminalidad, a cargo de Silvia Moreira , y las tareas de campo fueron desplegadas por los efectivos de la División Antinarcóticos Añelo . De forma inicial, se pudo establecer que los sospechosos se movían entre tres aguantaderos y que uno de los lugares funcionaba como kiosco narco. A partir de esta información, el MPF pidió la autorización para allanar un total de tres propiedades.

De acuerdo a lo informado por las fuerzas de seguridad provinciales, el procedimiento se desplegó en el cierre de la semana hábil que pasó, en horas de la tarde. Los efectivos irrumpieron en casas ubicadas sobre calle Mitre, en las manzanas 77 y 80, y también una vivienda de calle Resistencia.

Cocaína y hongos alucinógenos

Uno de los domicilios funcionaba como kiosco narco y se secuestraron ravioles de cocaína, hongos alucinógenos y tres balanzas digitales. Asimismo, fue hallado un poco más de un millón de pesos en billetes de distinta denominación. Dos personas fueron detenidas en este lugar.

Mientras tanto, en el resto de los aguantaderos, Antinarcóticos avanzó con el secuestro de tres revólveres, dos pistolas, más de 250 proyectiles de distinto calibre, una decena de teléfonos celulares y cuadernos donde figuraban las operaciones diarias de venta de droga.

A partir de las pesquisas en los tres domicilios, los investigadores determinaron que dos hombres y una mujer estaban a cargo de gran parte de las operaciones ilícitas y la fiscal Moreira ordenó su detención por infracción a la Ley 23.737.

banda-narco-rincon-los-sauces.jpg

La banda buscaba proteger sus movimientos y se comprobó que tenían cámaras conectadas a celulares para emitir alertas ante el posible arribo de la Policía o también algún conflicto con clientes. Más allá de estas previsiones, Antinarcóticos logró establecer el momento oportuno para realizar los allanamientos y la tarea se concentró durante la tarde del viernes último.

Clausura preventiva de los aguantaderos

Debido a que hay sospechas sobre otras personas involucradas y con el fin de evitar una práctica delictiva recurrente -la de seguir operando a pesar de que los cabecillas permanecen presos-, el MPF dispuso que se clausuren de manera preventiva los domicilios situados en la manzana 80, en calle Mitre, y otro aguantadero de calle Resistencia.

Junto con esta medida, se acordó con el personal de la Comisaría 35 que se realizan rondines y se haga cumplir la clausura.

Finalmente, Moreira encabezará la formulación de cargos en contra de los detenidos que no solo deben responder por la ley de drogas sino también por la tenencia ilegal de armas de fuego.

Durante el presente año, la tarea coordinada de la Policía neuquina y la Fiscalía permitió desbaratar una gran cantidad de bandas narco que operan en distintas regiones de la provincia.