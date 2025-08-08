Tras tres meses de investigación desbaratan una banda narco que operaba en Neuquén

Participaron 80 policías en siete allanamientos, la mayoría en la capital neuquina. Secuestraron armas, vehículos y kilos de marihuana y cocaína.

El departamento antinarcóticos dio un fuerte golpe al narcotráfico al decomisar un cargamento millonario que incluye drogas, dinero, armas y vehículos de alta gama . Los allanamientos se dieron en el marco de una investigación tras la denuncia de un vecino por la aplicación "Neuquén Te Cuida" .

Este viernes por la mañana se llevaron a cabo siete allanamientos en simultáneo, seis de ellos en la capital neuquina y uno en Senillosa. En los operativos participaron alrededor de 80 efectivos policiales y se lograron nueve detenciones : seis hombres y tres mujeres.

Durante el procedimiento se logró el secuestro de más de dos kilos de cánnabis sativa, comúnmente conocida como marihuana, y más de seis kg de cocaína . También decomisaron 1.500.000 pesos, dos mil dólares y más de 40.000 en pesos chilenos, tres camionetas, tres autos, tres motos, bicicletas de gran valor. También siete armas, entre las que se encontraban dos rifles, un revólver y pistolas de alto calibre. Además, se encontraron más de 300 municiones y material que evidenciaba que la droga se encontraba lista para ser dosificada y distribuida.

Conferencia de prensa- policia de Neuquén- Suecuetro de armas- drogras- vehiculos (13) Maria Isabel sanchez

Si bien se desconoce el valor total de los elementos secuestrados, la suma sería millonaria. Se estima que el kilo de cocaína ronda los 20 millones, por lo que la cantidad total de esta droga, superaría los 120.000.000 de pesos. Inclusive, a partir de la investigación se pudo confirmar que una de las camionetas de alta gama, valuada en 80 millones, fue comprada con dinero obtenido del microtráfico.

La denuncia de un vecino: clave para la investigación

A través de la aplicación "Neuquén te cuida", un vecino denunció de manera anónima un punto de venta de droga. De esta manera, con intervención de la fiscalía de narcocriminalidad se dio inicio a la investigación, que duró alrededor de tres meses. Durante el proceso, se lograron vincular siete domicilios a la causa, de los cuales cinco eran punto de venta.

En cuanto a la modalidad de menudeo, la manera en la que operaban la mayoría de los puntos de venta era hacer que el comprador ingresara al interior de la vivienda, para ocultar la transacción de la mirada de los investigadores.

Conferencia de prensa- policia de Neuquén- Suecuetro de armas- drogras- vehiculos (6) La banda narco contaba con armamento de gran calibre. Maria Isabel sanchez

El fiscal José Gerez, aseguró que se trataba de una organización de carácter familiar y destacó la importancia de desarticularla por completo para que ninguno de los integrantes vuelva a vender. "Lo que ha caído hoy no es un vendedor, sino una red de vendedores"

El golpe más grande al narcotráfico desde la desfederalización

Tomás Díaz Pérez, el jefe de la policía, reconoció el operativo como fruto del trabajo conjunto entre la fiscalía, el personal policial antinarcótico y todas las instituciones policiales. Además, afirmó que este tipo de operativos se están llevando a cabo en todo el territorio provincial, como consecuencia de la desfederalización de las investigaciones por comercialización y distribución de drogas, que comenzó el 28 de febrero.

En cuanto al golpe, fue determinante "la lucha contra la droga está declarada y no vamos a parar hasta que no quede droga en Neuquén".

Conferencia de prensa- policia de Neuquén- Suecuetro de armas- drogras- vehiculos (5) Maria Isabel sanchez

Por su parte, el ministro de seguridad, Matías Nicolini, se mostró conforme con el resultado del operativo y confió en que "hoy la provincia es un lugar más seguro porque esta organización criminal ha quedado fuera de circulación". Además, felicitó y reconoció el mérito del Ministerio Público Fiscal y los organismos policiales. "El compromiso, la predisposición y la buena voluntad que han demostrado desde que el gobernador Rolando Figueroa decidió tomar la decisión de avanzar con la ley de desfederalización, ha sido total", expresó.

Conferencia de prensa- policia de Neuquén- Suecuetro de armas- drogras- vehiculos (11) Maria Isabel sanchez

Según el fiscal, este operativo es el más importante llevado a cabo desde la medida implementada en febrero. Además, comunicó que a partir de la semana que viene, comenzarán las demoliciones de las propiedades destinadas a punto de venta de droga, que actualmente se encuentran clausuradas de manera preventiva.

Por otro lado, explicó que tanto los vehículos como el dinero decomisado van a ser puestos al servicio de la comunidad. "Vamos a combatir a los narcos con sus bienes y con su dinero", concluyó.