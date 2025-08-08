Escándalo público en el Bajo: encontraron a tres nenas encerradas en un baúl

La Policía corroboró la situación. Las nenas aparentemente estaban jugando dentro del baúl de un auto ¿Dónde estaba el conductor?

Encontraron a tres nenas dentro del baúl de un vehículo estacionado en el Bajo neuquino. La escena, grabada en un video, ocurrió el jueves pasadas las 13 en la intersección de Perito Moreno y Corrientes.

Un transeúnte ocasional se dio cuenta de la situación y no dudó en avisar a la Policía. Enseguida, un efectivo se acercó al lugar y corroboró que la escena era real : en el baúl de un auto estacionado había tres menores de edad, en ausencia de algún adulto responsable que responda por ellas.

La primera hipótesis que trascendió en el lugar indicaba que el conductor se encontraba haciendo unas compras.

Un testigo relató a Canal 7 que la persona demoró por lo menos media hora en llegar hasta el lugar. Durante ese lapso, las nenas permanecieron encerradas en el baúl. Cuando el hombre llegó al lugar, confirmó el hecho pero aclaró que las menores estaban allí jugando.

En el hecho tomó intervención personal de Comisaría Segunda de Neuquén.

Su respuesta descolocó. Es que haya sido un juego o no, que las niñas permanecieran encerradas en el baúl de un auto largo tiempo podría representar un peligro para su integridad física.

En las imágenes que proporcionó el testigo se escucha cómo los menores se mueven y hablan, aparentemente sin signos de angustia. Incluso, la Policía golpeó el baúl y corroboró su presencia. La sorpresa fue inmediata.

Se desconoce si a partir de la intervención de la fuerza policial que realiza tareas de prevención en la calle dio lugar más tarde a una investigación. No obstante, el hecho confirmado por el registro de las imágenes proporcionadas, por lo menos dispara una primera reflexión acerca de la responsabilidad que le cabe a un adulto a cargo de menores de edad.

Si bien las bajas temperaturas del invierno que transitamos mitiga los riesgos posibles que puede generar el encierro sobre la vida de tres niñas, en otras circunstancias la situación puede ser altamente peligrosa por el riesgo de asfixia o un golpe de calor.

El espacio reducido y la falta de ventilación provocan que el oxígeno comience a escasear rápidamente, sobre todo si el baúl permanece cerrado. Un hecho similar ocurrido en época de verano podría llevarlas a la muerte.

El episodio abrió debate entre vecinos y en redes sociales, donde muchos calificaron la conducta del adulto como negligente.

Un hecho previo surgido del archivo

Por ahora, no se informó si se labraron actas o se tomaron medidas legales contra el responsable del vehículo. Lo cierto es que las imágenes son cuanto menos polémicas, pero lamentablemente para nada aisladas. Sin ir más lejos, el archivo no falla y resalta otro episodio con características similares, ocurrido en febrero de 2015.

Por entonces, un testigos congelaron en imágenes otra situación increíble pero real: Un automóvil Fiat Siena color blanco estaba por cruzar la multitrocha con el baúl abierto. Adentro se podía ver a una nena de entre 4 y 6 años junto a una caja.

Las fotos fueron tomadas por personas que andaban por la calle. Fueron enviadas a la Municipalidad de Neuquén a través de un programa llamado Buenos Vecinos que la comuna lo utilizaba para canalizar denuncias e irregularidades observadas en la vía pública.