Los "trucos" para gastar menos que utilizan los turistas que viajan a las Cataratas del Iguazú

En el último tiempo, los turistas han recurrido a distintas estrategias para gastar menos y disfrutar más. En este contexto hay una tendencia que crece.

El Parque Nacional Iguazú registró un récord de visitantes en lo que va del año, con un crecimiento interanual de más del 20% . Si bien las cataratas son el imán principal, el fenómeno se ve fuertemente impulsado por un factor económico que atrae a los turistas .

Datos de la Administración de Parques Nacionales (APN), indicaron que entre enero y julio de 2025 ingresaron al parque 911.035 visitantes , una cifra muy superior a los 755.895 que se registraron en el mismo período del año anterior.

Desde el Gobierno Nacional afirmaron que "este aumento sostenido reafirma el posicionamiento del área protegida como uno de los destinos turísticos más importantes del país, tanto a nivel nacional como internacional, en un contexto donde el comportamiento del turismo presenta estadías más cortas y decisiones de viaje tomadas con menor anticipación".

Triple frontera, triple atractivo: hospedaje barato y tour de compras

En el último tiempo, debido a los atractivos precios que hay pasando la frontera argentina, es que los turistas han recurrido a distintas estrategias para gastar menos y disfrutar más.

En este contexto hay una tendencia que crece: muchos argentinos que han elegido las Cataratas del Iguazú deciden hospedarse en la ciudad brasileña de Foz do Iguaçu, debido a la diferencia de precio. Como asó también cruzar la frontera para hacer compras en Paraguay.

Este boom turístico se enmarca en un contexto donde la diferencia de precios con los países vecinos convierte a la región de la Triple Frontera en un destino doblemente atractivo. Muchos de los turistas que visitan las Cataratas del lado argentino eligen hospedarse en Foz do Iguaçu, Brasil, que cuenta con una amplia oferta hotelera, y desde allí organizan sus excursiones.

Desde Foz, no solo cruzan a Puerto Iguazú para recorrer el Parque Nacional, sino que también aprovechan la cercanía para realizar el clásico "tour de compras" a Ciudad del Este, en Paraguay, donde los productos de electrónica, indumentaria y perfumería son notablemente más económicos.

A esto se suma el fenómeno del "Brasil barato". La devaluación del real frente al dólar ha hecho que para los argentinos resulte muy conveniente cruzar a Foz para cargar combustible o comprar en supermercados a precios más bajos que en Argentina. Este combo de maravilla natural y conveniencia económica ha potenciado el flujo de visitantes a toda la región.

Cuáles fueron los destinos más elegidos en las vacaciones de invierno este año

Según un informe de la CAME, el clima fue un factor determinante para la elección de destinos turísticos estas vacaciones de invierno. Frente al frío y el clima inestable, las zonas de playas estuvieron más relegadas y los viajeros se inclinaron por opciones de montaña, nieve, termales y turismo rural.

Según menciona el informe, el termalismo fue el gran refugio del frío. Frente a un invierno más frío y húmedo de lo habitual, miles de turistas cambiaron la playa por las aguas termales. Complejos como los de Termas de Río Hondo y Entre Ríos registraron alta demanda, consolidando al turismo de bienestar como una opción fuerte fuera del verano.

Este año sobresalieron destinos tradicionales como Bariloche, Puerto Iguazú, los valles y las sierras cordobesas, Ushuaia, San Martín de los Andes, Villa La Angostura, Mendoza, Salta, El Calafate y los complejos termales de Santiago del Estero y de Entre Ríos.

Según el último informe del INDEC, los viajes internacionales crecieron 67% interanual en el primer cuatrimestre del año.